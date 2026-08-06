ABD'nin Michigan eyaletinde ABD Senatosu için düzenlenen Demokrat Parti Senato ön seçimini kazanan Müslüman aday Abdul El-Sayed, Kasım ayında yapılacak genel seçimde partisinin adayı oldu. El-Sayed, Kasım ayında Cumhuriyetçi Mike Rogers'ı yenmesi halinde ABD tarihindeki ilk Müslüman senatör olacak.

ABD siyasetinde tarihi bir dönüm noktasına giden yol Michigan'dan geçiyor. ABD'nin Michigan eyaletinde yapılan Demokrat Parti Senato ön seçimini 742 bin 17 oyla Müslüman aday Abdul El-Sayed kazandı. En yakın rakibi Haley Stevens'ı yaklaşık 15 bin oy farkla geçerek Demokratların adayı olan El-Sayed, Kasım ayında yapılacak genel seçimde Cumhuriyetçi Mike Rogers'ı yenmesi halinde ABD tarihindeki ilk Müslüman senatör olacak.

Düzenlediği basın toplantısında rakiplerinin kendisine karşı 70 milyon dolarlık dış harcama yaptığını belirten Abdul El-Sayed, 'Bir ön seçimde Demokrat bir adaya karşı şimdiye kadar görülmemiş miktarda para harcandı. Buna rağmen kazandık. Bugün gösterdiğimiz şey halkın gücünün paranın gücünden daha büyük olduğudur' ifadelerini kullandı.

'Modern Amerikan siyasetinde en olağanüstü zafer'

El-Sayed'in ön seçim zaferi, Demokrat Parti içinde partinin gelecekte izleyeceği yön konusundaki tartışmaları yeniden gündeme getirirken; Vermont'u temsil eden bağımsız Senatör Bernie Sanders, 'Abdul'un zaferi bana göre modern Amerikan siyasetinde aklıma gelebilecek en olağanüstü zaferdi' dedi.

Abdul El-Sayed, Filistin davasına açıkça destek veriyor ve hem İsrail'in bölgedeki politikalarını hem de ABD'nin Yahudi devletine verdiği desteği eleştiriyor. İsrail'i Filistinlilere karşı soykırım uygulamakla suçluyor.

Donald Trump, Michigan'ı 2016 ve 2024'te kazanırken, Joe Biden 2020'de eyalette zafer elde etmişti.