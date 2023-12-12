Adalet ve Kalkınma Partisi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi başkanlığı için Ekrem İmamoğlu'nun karşısında kimi aday gösterecek? İşte konuşulan o isimler!

1- Ali Yerlikaya

2019 Yerel Seçimleri sırasında İBB’nin vekaleten başkanlığını üstlenen ve İstanbul Valisi’yken 2023 Genel Seçimleri’nin ardından İçişleri Bakanı olan Ali Yerlikaya, son zamanlarda suç örgütlerine yönelik operasyonlarıyla kendinden söz ettiriyor.Kamuoyunun takip ettiği Ali Yerlikaya’nın ismi İBB Başkanlığı için konuşuluyordu. Yerlikaya 5 Aralık’ta aday olacağı iddialarını yalanlayarak, “Öyle bir durum söz konusu değil” dedi.

2- Selçuk Bayraktar

İş insanı, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın damadı Selçuk Bayraktar’ın da ismi İBB Başkanlığı için konuşuluyor. Kulislerde Erdoğan’ın, Bayraktar’ı özel bir ekiple ciddi ciddi merkezi siyasete hazırladığı bilgisi dolaşıyor.Fakat edinilen bilgiye göre Bayraktar’ın siyasi deneyimsizliği, parti kurmaylarını bir hayli düşündürüyor. Bunun sebebi ise Bayraktar’ın karşısında Ekrem İmamoğlu gibi iki İstanbul seçiminden de başarıyla çıkan, genel seçimlerde ve cumhurbaşkanlığı seçimlerinde partisi kaybetmesine karşın CHP’ye İstanbul’da oylarını artırarak kazandıran ve son olarak açtığı “değişim” bayrağının ardından Özgür Özel ile birlikte Kemal Kılıçdaroğlu’nun karşısına dikilip tarihi bir kurultay zaferine imza atan güçlü bir aday var.

3- Tevfik Göksu

İstanbul Esenler Belediye Başkanı ve İBB AKP Grup Başkanvekili Tevfik Göksu genellikle İmamoğlu karşıtı açıklamalarıyla, büyükşehir belediyesindeki açıklamalarıyla gündeme geliyor. Kulis bilgilere göre Göksu’yu Yeniden Refah Partisi (YRP) destekliyor. Gazeteci Şaban Sevinç, YRP lideri Fatih Erbakan’ın, AKP’yi desteklemek için İBB adayının Tevfik Göksu olması gerektiğini ve AKP’nin kalesi olarak bilinen Sultanbeyli ya da Esenler’den birisinin kendi partilerine bırakılmasını talep ettiğini ileri sürdü.

4- Murat Kurum

Eski Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’un ismi kulislerde konuşuluyor. Kurum en son, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın AKP’nin grup toplantısında “Bakın bir başlık atıyorum, ‘Yeniden İstanbul'” açıklamasını paylaştı, “Yeniden İstanbul” yazdı. Kurum’un da İBB Başkanlığı’nı istediği yine kulis bilgiler arasında.

5- Adil Karaismailoğlu

Kulislere yansıyan bir diğer isim de eski Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu. Eski bakan, İBB Başkanlığı’nı istiyor olacak ki, isminin konuşulması üzerine İstanbul-Beyoğlu’nda sahaya inmiş, o anları sosyal medya hesabından paylaşmış ve “Gücümüzü milletimizin bize olan sevgisinden alıyoruz. Bu sevgiyle, Türkiye’yi büyük hedeflere taşıyoruz. Durmadan, yorulmadan, gece gündüz demeden hep daha ileriye” diye yazmıştı.

6- Fahrettin Koca

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, özellikle koronavirüs salgını sürecinde adından söz ettirmiş, kamuoyunun beğenisini toplamıştı. Bakan Koca’nın ismi kulislerde konuşulsa da kendisinin istemediği sır değil.

7 – Süleyman Soylu

Eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu çok sık eleştirilerin odağında olan bir isim. Kulislerde AKP’nin İBB Başkanlığı için aday gösterileceği konuşuluyor. Hatta Süleyman Soylu seçim çalışmalarına bile başlamış...

Öte yandan kulislerde AKP’nin, Ekrem İmamoğlu’nun Beylikdüzü’nden gelip İBB başkanı olması gibi yerelden isim çıkarılacağı konuşuluyor.

İsmi konuşulanlar arasında Fatih Belediye Başkanı Ergün Turan, Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı ve Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen yer alıyor.

Metin Külünk

Metin Külünk, 22 Kasım’da İBB adaylığı için AKP’den aday adaylığını açıkladı. Daha sonra açıklamalarda bulunan Külünk, “Adaylar sürecinde ‘biz kimi koysak kazanır, merkezden belirledik gönderiyoruz bunu seçin’ üslubu ile hareket edilirse 31 Mart’ın ertesi 1 Nisan sabahı Türkiye’de erken seçim konuşulur. Ve Cumhurbaşkanımız Beştepe’de rahat oturamaz” dedi.

Yine edinilen bilgiye göre Ak Parti'ye İBB için 3 kişi, 37 ilçe için 248 aday adayı başvuruda bulundu. Ak Parti'nin adaylarının yıl sonuna kadar açıklanması bekleniyor.

BAŞVURULARIN BÜYÜK BÖLÜMÜ BAYRAMPAŞA'DAN

Bu ilçeyi sırasıyla Esenyurt 19, Sultanbeyli 18, Büyükçekmece 13, Ataşehir 12, Sancaktepe 11, Küçükçekmece 11, Gaziosmanpaşa 10, Arnavutköy 10, Kartal 10, Maltepe dokuz, Tuzla sekiz, Çekmeköy yedi, Eyüpsultan yedi, Pendik yedi, Güngören altı, Bahçelievler altı, Başakşehir altı, Kadıköy altı, Sarıyer beş, Bakırköy beş, Avcılar beş, Çatalca dört, Beyoğlu dört, Beylikdüzü dört, Sultangazi dört, Üsküdar üç, Beykoz üç, Bağcılar iki, Esenler iki, Zeytinburnu iki, Silivri iki, Şişli iki, Şile iki, Ümraniye bir, Kağıthane bir ve Adalar bir başvuru ile takip etti.