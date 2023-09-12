ORC Araştırma, AK Parti'nin aday olarak gösterebileceği isimler üzerinden bir anket çalışması gerçekleştirdi.



3-9 Eylül tarihleri arasında yapılan anket çalışması, İstanbul'da 4180, Ankara'da 2520, İzmir'de ise 1950 katılımcı ile gerçekleştirildi.



Katılımcılara önümüzdeki yerel seçimler için kamuoyunda adı AK Parti'nin büyükşehir belediye başkan adayı olarak geçen isimlerle ilgili kanaatleri soruldu.



ORC Araştırma'nın İstanbul için "Yerel Seçim Oy verme Eğilimleri" anketi sonuçları şöyle:





M. Tevfik Göksu

Oy veririm %44,2

Oy vermem %44,5

Kararsız %11,3



Murat Kurum

Oy veririm %42,1

Oy vermem %44,9

Kararsız %13



Fahrettin Koca

Oy veririm %40,2

Oy vermem %46,5

Kararsız %13,3



Süleyman Soylu

Oy veririm %38,7

Oy vermem %45,9

Kararsız %15,4



Hilmi Türkmen

Oy veririm %36,1

Oy vermem %47.8

Kararsız %16,1