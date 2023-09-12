ORC Araştırma, AK Parti'nin aday olarak gösterebileceği isimler üzerinden bir anket çalışması gerçekleştirdi.
3-9 Eylül tarihleri arasında yapılan anket çalışması, İstanbul'da 4180, Ankara'da 2520, İzmir'de ise 1950 katılımcı ile gerçekleştirildi.
Katılımcılara önümüzdeki yerel seçimler için kamuoyunda adı AK Parti'nin büyükşehir belediye başkan adayı olarak geçen isimlerle ilgili kanaatleri soruldu.
ORC Araştırma'nın İstanbul için "Yerel Seçim Oy verme Eğilimleri" anketi sonuçları şöyle:
M. Tevfik Göksu
Oy veririm %44,2
Oy vermem %44,5
Kararsız %11,3
Murat Kurum
Oy veririm %42,1
Oy vermem %44,9
Kararsız %13
Fahrettin Koca
Oy veririm %40,2
Oy vermem %46,5
Kararsız %13,3
Süleyman Soylu
Oy veririm %38,7
Oy vermem %45,9
Kararsız %15,4
Hilmi Türkmen
Oy veririm %36,1
Oy vermem %47.8
Kararsız %16,1