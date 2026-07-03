28 Nisan'da İstanbul'da, TUYAD (Telekomünikasyon Uydu ve Elektronik Sanayicileri İş İnsanları Derneği) öncülüğünde Türkiye'nin önde gelen oto görüntü ve ses sistemleri üreticileriyle bir araya gelen AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu, sektörün karşı karşıya olduğu sorunları ve çözüm önerilerini kapsamlı şekilde dinledi. Görüşmenin ardından süreç vakit kaybetmeden Ankara'ya taşındı.

30 Nisan'da TUYAD heyeti, Çopuroğlu'nun koordinasyonunda Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bir araya geldi. Burada gerçekleştirilen değerlendirme toplantısının ardından heyet, İçişleri Bakan Yardımcısı Ali Çelik ile bir araya gelerek sektörün taleplerini bire bir iletti. Görüşmede, üreticilerin ve perakendecilerin uzun süredir çözüm beklediği konular ayrıntılı şekilde ele alınırken, ilgili düzenlemelerin hayata geçirilmesi için izlenecek yol haritası değerlendirildi.

Yaklaşık iki ay süren yakın takibin ardından beklenen düzenleme bugün Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Böylece, Türkiye'nin en büyük oto görüntü ve ses sistemleri üreticilerini bünyesinde barındıran sektör temsilcilerinin dile getirdiği talepler birebir karşılık bulurken, düzenleme yalnızca belirli bir kesimi değil; Türkiye genelindeki üreticileri, distribütörleri, uygulama merkezlerini ve perakendecileri kapsayan önemli bir kazanım olarak hayata geçmiş oldu.

Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan AK Parti Kayseri Milletvekili ve İçişleri Komisyonu Üyesi Şaban Çopuroğlu, talepleri dinlemek kadar onları sonuçlandırmanın da önemli olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

'28 Nisan'da İstanbul'da başladığımız süreç, 3 Temmuz itibarıyla Resmî Gazete'de yayımlanan düzenlemeyle sonuçlandı. Sadece dinleyen değil, takip eden ve netice alan bir anlayışla hareket ediyoruz. TUYAD heyetiyle birlikte sektörümüzün taleplerini ilgili makamlarımıza taşıdık, süreci adım adım takip ettik ve bugün somut sonucunu gördük. Üreticilerimizin, esnafımızın ve sektörümüzün beklentilerinin karşılık bulmasından memnuniyet duyuyoruz.'

Çopuroğlu, sürecin her aşamasında yapıcı katkı sunan İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'ye, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'na, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'a, İçişleri Bakan Yardımcısı Ali Çelik'e ve sürece katkı sağlayan tüm bürokratlara teşekkür etti.

Sektörün ortak sesi olarak sürece katkı sunan TUYAD Yönetimi ile tüm sektör temsilcilerinin taleplerini sonuca ulaştırmaktan memnuniyet duyan Çopuroğlu, kamu ile özel sektör arasında kurulan güçlü istişare mekanizmasının somut sonuçlar üretmeye devam edeceğini ifade etti.