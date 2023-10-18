Ak Parti'deki başkanlıkların bir çoğu gençlik kollarından gelen isimlere verildi. 

Parti yönetiminde yer alan genç isimlerden biri olan Ömer İleri, 27 Mayıs darbesinden sonra idam edilen şehit Başbakan Merhum Adnan Menderes'in hükümetlerinde Milli Eğitim Bakanlığı yapan efsane isimlerden Tevfik İleri'nin torunu olmasıyla da dikkat çekiyor.    

Erdoğan'ın genç isimleri parti yönetimine alarak, yıpranmış isimleri parti yönetiminden çıkarttığı ve Ak Parti'yi bölyece geleceğe hazırlayacak genç bir örgüt yapısına kavuşturduğu vurgulanıyor.

Erdoğan, ''Bugün çok özel, Türkiye Yüzyılı için istisnai bir gün. Yeni seslerle, yüzlerle partimizi daha da güçlendireceğiz.'' sözleriye gençlere verdiği desteği de diye getirdi.

İsrail hükümeti: “Hamas’ın saldırılarında 3 Türk vatandaşı hayatını kaybetti” İsrail hükümeti: “Hamas’ın saldırılarında 3 Türk vatandaşı hayatını kaybetti”

Ak Parti Teşkilat Başkanlığı görevini Erkan Kandemir getirildi.

F8PwTlvbAAAIHW_

Tanıtım ve Medya Başkanlığı görevi Hamza Dağ'a verildi.

1068619151_331_0_1697_1366_1920x0_80_0_0_aa4e93ecc6e262c9e3f3d943a86a936c

Dış İlişkiler Başkanlığı görevine Zafer Sırakaya getirildi

atsapp-image-2023-10-03-at-13-19-03-4

İnsan Hakları Başkanlığı'na Prof. Dr. Hasan Basri Yalçın getirildi

hasan-basri-yalcin-wtNM

Çevre, Şehir ve Kültür başkanlığı görevine Çiğdem Karaaslan getirlidi

2022-nin-en-cok-konusulan-isimlerinden-cigdem-15524892_8818_amp

Bilgi ve İletişim Teknolojileri Başkanlığı Görevine Ömer İleri getirildi

8ac5e833-f75d-41ad-84f8-2a4d3a53d774

Ak Parti genel sekreterliğine Fatih Şahin getirildi

2022-nin-en-cok-konusulan-isimlerinden-fatih-15527289_3673_amp

Ak Parti Gençlik Kolları Başkanığı Görevine Eyyüp Kadir İnan getirildi

F8ZbjrWWQAA3hc2