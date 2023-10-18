Ak Parti'deki başkanlıkların bir çoğu gençlik kollarından gelen isimlere verildi.

Parti yönetiminde yer alan genç isimlerden biri olan Ömer İleri, 27 Mayıs darbesinden sonra idam edilen şehit Başbakan Merhum Adnan Menderes'in hükümetlerinde Milli Eğitim Bakanlığı yapan efsane isimlerden Tevfik İleri'nin torunu olmasıyla da dikkat çekiyor.

Erdoğan'ın genç isimleri parti yönetimine alarak, yıpranmış isimleri parti yönetiminden çıkarttığı ve Ak Parti'yi bölyece geleceğe hazırlayacak genç bir örgüt yapısına kavuşturduğu vurgulanıyor.

Erdoğan, ''Bugün çok özel, Türkiye Yüzyılı için istisnai bir gün. Yeni seslerle, yüzlerle partimizi daha da güçlendireceğiz.'' sözleriye gençlere verdiği desteği de diye getirdi.

Ak Parti Teşkilat Başkanlığı görevini Erkan Kandemir getirildi.

Tanıtım ve Medya Başkanlığı görevi Hamza Dağ'a verildi.

Dış İlişkiler Başkanlığı görevine Zafer Sırakaya getirildi

İnsan Hakları Başkanlığı'na Prof. Dr. Hasan Basri Yalçın getirildi

Çevre, Şehir ve Kültür başkanlığı görevine Çiğdem Karaaslan getirlidi

Bilgi ve İletişim Teknolojileri Başkanlığı Görevine Ömer İleri getirildi

Ak Parti genel sekreterliğine Fatih Şahin getirildi

Ak Parti Gençlik Kolları Başkanığı Görevine Eyyüp Kadir İnan getirildi