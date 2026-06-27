AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, 180'inci Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısına katıldı.
AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında gerçekleştirilen 180'inci Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısına katıldı. Ankara'da düzenlenen toplantıda teşkilat çalışmaları, yerel yönetimler ve Türkiye Yüzyılı hedefleri kapsamında yürütülen politikalar ele alındı.
Toplantı sonrası değerlendirmelerde bulunan AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, 'Türkiye Yüzyılı hedeflerimiz doğrultusunda istişare, birlik ve kardeşlik içinde çalışmalarımızı sürdürmeye devam ediyoruz. AK Parti ailemize katılan belediye başkanlarımıza hoş geldiniz diyor, rozetlerinin hayırlı olmasını diliyoruz' dedi.