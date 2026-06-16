Samsun'un Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, vatandaşlarla istişare halinde çalışmaya devam ettiklerini ifade ederek talepleri ve önerileri yerinde dinlediklerini söyledi.

Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, ilçenin hem bugününe hem de geleceğe değer katan eser ve hizmetleri kazandırmayı sürdürdüklerini ifade etti. Canik'te vatandaşlarla istişare kültürüyle çalıştıklarını belirten Başkan İbrahim Sandıkçı, projelerin belirleme ve çalışma süreçlerini ortak akıl anlayışıyla ilerlettiklerini kaydetti. 'Vatandaş Soruyor, Başkan Cevaplıyor' programıyla ilçe sakinleriyle mahallelerde buluşmaya devam ettiklerini aktaran Başkan İbrahim Sandıkçı, 'Canik'imiz için üretiyor, ortak akıl anlayışıyla çalışıyoruz' dedi.

Talepleri ve önerileri yerinde dinliyor

Canik'in dört bir yanında gayretle çalışmayı sürdürdüklerini vurgulayan Başkan Sandıkçı, 'Yeni eser ve hizmetleri ilçemize kazandırıyor, hemşehrilerimizle gönül birlikteliğiyle çalışmaya devam ediyoruz. Hemşehrilerimizin taleplerini ve önerilerini yerinde dinliyoruz. Çalışmalarımızı ortak akıl anlayışıyla yürütüyoruz. Sahada sürdürdüğümüz çalışmalarda kaydettiğimiz aşamalar ile ilgili hemşehrilerimize bilgiler veriyoruz. Ortak akıl anlayışını ve istişare kültürünü merkezine alan çalışmalarla yeni projeleri ve yatırımları hizmete sunmaya devam ediyoruz' şeklinde konuştu.

Ulaşım ağı güçleniyor

İlçede yol çalışmalarına hız kesmeden devam ettiklerine de değinen Başkan Sandıkçı, 'Canik'imizin ulaşım ağını güçlendirmeyi sürdürüyoruz. Açtığımız yeni yollarla ulaşım ağımızı genişletiyoruz. Merkez ve kırsal mahallelerimizde eş zamanlı olarak yürüttüğümüz çalışmalarla yeni yolları ilçemize kazandırmaya devam ediyoruz. İlçemizi yeni, konforlu ve güvenli yollarla donatmayı sürdürüyoruz' diye konuştu.

Öte yandan Başkan Sandıkçı, 'Vatandaş Soruyor, Başkan Cevaplıyor' programıyla Kozlu Mahallesi sakinleriyle bir araya gelecek. Kozlu Mahallesi'nde 19 Haziran Cuma günü düzenlenecek program, saat 13.30'da başlayacak.