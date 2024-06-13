Akbaşoğlu, 9. Yargı paketine ilişkin CHP Grup Başkanvekili Murat Emir'in sözlerine cevap verdi. Akbaşoğlu, 9. Yargı paketine ilişkin çalışmaların devam ettiğini kaydederek, “9. Yargı paketinde ağırlıklı olarak Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilen kanunlara ilişkin düzenlemeleri göreceğiz. Bunun yanında başka konuları da ihtiva edecek. Bugün basına yansıyan bir takım haberlere şahit olduk. Gerçeği yansıtmayan, üzüntü verici şekilde basına yansıyan durum söz konusu. 9. Yargı paketine ilişkin çalışmalarımızda etki ajanlığına ilişkin herhangi bir düzenleme çalışmanın başından beri bulunmamaktadır. Çalışma taslağında 6284 sayılı kanunla ilgili de herhangi bir düzenleme bu çalışmada söz konusu değildir” dedi.

Akbaşoğlu, TSK personel kanununun yasalaştığını belirterek, kripto, ulaşım, habercilik ve sivil havacılık konularında teklifini görüşeceklerini söyledi. Akbaşoğlu, Maliye ve Hazine Bakanlığı'nın iki farklı kanun teklifini çalışmalarının devam ettiğini kaydederek, Öğretmenlik Meslek kanunun çalışmalarının devam ettiğine işaret etti.

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, etki ajanlığı ve 6284 sayılı kanunda değişikliğin 9. Yargı paketi düzenlemesinde yer almayacağı sözünü aldıklarını söylemişti.