MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, ORC Araştırma'nın açıkladığı son kamuoyu araştırmasında İç Anadolu Bölgesi'nin en beğenilen milletvekili oldu. Ersoy, yüzde 42,1'lik oranla listenin zirvesinde yer aldı.

ORC Araştırma tarafından 11-15 Ağustos 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilen ve 5 bin 100 kişinin katıldığı araştırmada, milletvekillerinin kendi illerindeki performansları vatandaşlara soruldu. Araştırmada katılımcılara, 'Bugüne kadarki çalışmalarını düşündüğünüzde, ilinizi temsil eden milletvekillerinden en beğendiğiniz isim hangisidir?' sorusu yöneltildi. Değerlendirmede milletvekillerinin ili temsil etme başarısı, sorun çözme performansı, vatandaşla iletişimi, oluşturduğu güven ve memnuniyet kriterleri esas alındı.

Baki Ersoy yüzde 42,1 ile zirvede

Araştırma sonuçlarına göre MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy yüzde 42,1 ile İç Anadolu Bölgesi'nde ilk sırada yer aldı. Ersoy'u yüzde 41,5 ile AK Parti Ankara Milletvekili Kürşad Zorlu, yüzde 41,1 ile CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, yüzde 40,4 ile AK Parti Konya Milletvekili Tahir Akyürek ve yüzde 40,1 ile AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek takip etti.

Kayseri'den İç Anadolu zirvesine

Kayseri'nin sorunlarını Türkiye Büyük Millet Meclisi gündemine taşıması, kentte vatandaşlarla kurduğu yakın iletişim ve özellikle Kayseri'nin meselelerine yönelik çalışmalarıyla dikkat çeken Baki Ersoy, ORC Araştırma'nın son çalışmasında da yüksek bir beğeni oranına ulaştı.

Yüzde 42,1'lik oranla İç Anadolu Bölgesi'nin en beğenilen milletvekili seçilen Ersoy, Kayseri'den listeye giren tek milletvekili olurken, bölge genelinde de zirvenin sahibi oldu.