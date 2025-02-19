Son dönemde meclis toplantılarında gündeme getirdikleri kaçak ve ruhsatsız yapılar hakkında konuşan Çolak, “Geçtiğimiz aylarda gerçekleştirilen bir meclis toplantısında Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık 'benim olduğum belediyede kaçak ve ruhsatsız yapı olmaz' dedi. Biz de bir CHP ilçe yöneticisine ait olduğu iddia edilen alanda ruhsat olup olmadığını sorduk. Gördük ki ruhsatı yok. Bizim görevimiz bu konuları gündeme getirmek, meclise taşımak, yargıya taşımak. Gerisi devletimizin diğer kurumlarına ait. Bizler, belediye meclisindeki 10 meclis üyemizle beraber bu süreçleri birçok konuda başlattık" ifadelerini kullandı.

⛔ Belediyenin SGK’ya Arazi Devri Tartışılıyor

⛔ Belediyelerin SGK'ya olan borçları nedeniyle Beylikdüzü Belediyesi'nin SGK ile yapmak istediği anlaşmaya dair konuşan Çolak, "CHP Beylikdüzü Belediyesinin, yapmak istediği anlaşmayı önümdeki resmi belgeden okuyorum. 27.545 metrekare sağlık tesis alanı ve 3.381 metrekare dini tesis alanı olan bir arazinin meclis kararıyla SGK'ya devredilmesi konusunu biz yargıya da taşıyacağız. SGK'ya devredilmek istenen alanın büyük bir bölümü sağlık tesis alanı. Bu noktada bu alana Beylikdüzü'nün ihtiyacı olan bir hastane inşa edilebilir. Bu anlaşmanın önüne geçmeye çalışma çabamızın tek gayesi bu" dedi.

⛔ AK Parti Döneminde Yapılan Hizmetlere Vurgu

Beylikdüzü’nde AK Parti döneminde birçok hizmet ve eserin yapıldığını dile getiren Çolak, "Öncelikle şunu söyleyebilirim: Beylikdüzü güzel bir ilçe. Beylikdüzü'nün güzel bir ilçe olmasını sağlayan, özellikle belde dönemlerinden itibaren AK Parti döneminde ortaya koyulmuş olan hizmetler ve eserlerdir. Beldelerin birleşmesinin ardından geçmişte Yusuf Uzun döneminde de çok önemli çalışmalara imza atıldı. Şu anki İBB Başkanı, geçmişte Beylikdüzü Belediye Başkanı'yken 'Şu anki Yaşam Vadisi’ni ben yaptım' dedi. Ama Yaşam Vadisi projesinin bütün üst yapı çalışmalarını ve hazırlığını o dönemde AK Parti Beylikdüzü Belediye Başkanı Yusuf Uzun yaptı. Bugünkü Yaşam Vadisi'nin yolunu, kaldırımını, köprüsünü Yusuf Uzun yaptı. Akabinde göreve gelen Ekrem İmamoğlu, yeşil vadi olarak planlanan alanın ismini Yaşam Vadisi olarak değiştirdi. Bu proje bile bizim dönemimizde, bizlerin vatandaş için ortaya koymuş olduğu bir projeydi" şeklinde konuştu.

⛔ Beylikdüzü’nün En Büyük Sorunu Altyapı ve Trafik

Beylikdüzü’nde eksikliklerin de olduğunu belirten Çolak, "Geçmişte yapılmış olan altyapı çok uzun süredir yeterli şekilde yenilenmediği için ilçe olarak altyapı anlamında sıkıntılar yaşıyoruz. Geçmişte AK Parti döneminde yapılan altyapıların bugün ilçe nüfusunun 410.000 üzerine çıkmasıyla artık yetersiz kaldığını gözlemleyebiliyoruz. İlçe açısından en önemli sorunların başında trafik sorunu var. Bunun yanı sıra hepimizin bildiği, yakın zamanda yenilenen bir Vira Kavşağı var. Burada yapılan çalışmalardan sonra Vira Kavşağı artık Çile Kavşağı oldu. Belediye Başkanı bu alanı 'vizyon projemiz' diyerek anlatıyor. Bu nasıl bir vizyon projesi?" ifadelerini kullandı.

⛔ ‘Beslenme Saati’ Projesi İle Belediye Başkanı Şov Yapıyor

Beylikdüzü Belediyesi’nin 2021 yılında başlattığı ‘Beslenme Saati’ projesi hakkında da görüşlerini dile getiren Çolak, "Beylikdüzü'ndeki gençlerimiz, çocuklarımız, kardeşlerimiz belediye başkanının söylediği gibi bu beslenme çantasına muhtaç değil. Belediye sadece burada şov yapıyor. Belediye Başkanı bu projeyi başlatmadan önce bu ilçenin çocukları aç mı kalıyordu? Bu ilçede belediye başkanının söylediği gibi 'açlık var, sefalet var, çocuklar yeterli beslenemiyor' sözlerine katılmıyorum. Bu beslenme çantasına muhtaç çocuklarımızın sayısının çok fazla olduğunu düşünmüyorum. Çocuklara öğlen öğünleri için belediyenin katkı vermesinden yana bir problem yok. Biz bu duruma karşı değiliz. Fakat 'açlıktan, sefaletten biz çocuklara bunları ulaştırıyoruz' diyorlarsa bu bir yalan. Biz buna karşıyız. İstanbul'da 24 tane CHP'li belediye var ve bunların sadece 7 tanesi bu projeyi hayata geçirmeye çalışmış. Demek ki belediye başkanına göre diğer ilçelerde çocukların açlık ve yoksulluk durumu söz konusu değil" dedi.

⛔ Metro Hattı Gerekli Raporlar Olmadığı İçin Başlamıyor

Son dönemde büyük tartışmalara neden olan ve CHP tarafından Cumhurbaşkanı’nın imzası olmadığı için hayata geçirilmediği öne sürülen Beylikdüzü-Sefaköy Metro Hattı hakkında da konuşan Çolak, "Billboardlara astıkları '6 yıldır Beylikdüzü Metro bekliyor' diye sloganları var. Bunun böyle olmadığını ve yalan söylediklerini kendileri de biliyor, biz de biliyoruz. Hatta ben büyük bir pankart yaptırdım bununla ilgili. 6 yıldır vatandaşa yalan söylüyorsunuz. CHP'li Büyükşehir Belediye Başkanı ve ekibi vatandaşa yalan söylüyor. Büyükşehir Belediyesi, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na bir yazı gönderdi. 'Beylikdüzü-Sefaköy ve devamında İncirli raylı sistem hattı için proje ve dokümanlar gönderiliyor ve söz konusu hattın Cumhurbaşkanlığı Stratejik ve Planlama Başkanlığı yatırım programına alınması için gerekli onayın verilmesi talep ediliyor. Proje için sunulan dosyada gerekli olan evrakların bir takım eksikliği sebebiyle onay verilmemiştir. Konunun özeti şu: Bakanlık diyor ki, senin bu projeyi yapabilmen için bu altyapı çalışmalarının ve bu raporları eksiksiz olarak hazırlaman lazım. Bunun da haricinde İBB'nin borcu ortada. Artık borçlanma yetkisi alabilecek bir durumu da yok. Bu metro projesi için kredi bulduk diyorlar ve bu projeyi krediyle yapacaklarını söylüyorlar. Siz bu haliyle koskoca İBB'yi batırdınız. Ayrıca alacağınız krediyi buraya harcayıp harcamayacağınız bile belli değil. Belki kültür etkinlikleriyle konserlere, belki de kendi trollerine dağıtacak bu krediyi" sözleriyle sürecin CHP tarafından manipüle edildiğini iddia etti.