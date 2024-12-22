Genel kurul sonrası düzenlenen “MOSFED 10. Yıl Sempozyumunda”, mobilya sektörünün mevcut durumu, sorunları, çözüm önerileri ve gelecek hedefleri ele alındı. MOSFED Başkanı Ahmet Güleç ve TİM Başkanı Mustafa Gültepe’nin açılış konuşmalarıyla başlayan sempozyumda, Prof. Dr. A. Hakan Kara ve Prof. Dr. Ahmet Faruk Aysan dünya ve Türkiye ekonomisine dair önemli değerlendirmelerde bulundu.



Türkiye mobilya sektörünü dünyada hak ettiği yere taşımak için yoğun bir mesai ile birçok proje yürütün MOSFED’in kuruluşunun 10. yılının kutlandığı 4. Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda Ahmet Güleç oy birliğiyle tekrar başkan seçildi. Genel kurulda gösterilen 10. Yıl Vizyon filminde MOSFED, “Biz 10’dan Sonrasına da hazırız” dedi ve gelecek hedeflerini açıkladı. Genel kurul sonrası gerçekleşen sempozyuma TİM Başkanı Mustafa Gültepe’nin yanı sıra Prof. Dr. A. Hakan Kara “ABD Seçimlerinin Ardından Dünya ve Türkiye Ekonomisine Bakış”, Prof. Dr. Ahmet Faruk Aysan’da “Yükselen Yeni Sanayi Politikaları ve Küresel Ekonomi Yansımaları” başlıklı sunumlar yaptılar.



Güleç; Çünkü biz, ON’dan sonra da hazırız

MOSFED’in 10 yıllık süreçte sektöre kazandırdığı ivmeyi değerlendiren MOSFED Başkanı Ahmet Güleç, “Olağan Genel Kurulumuzda, geride bıraktığımız 10 yılın gururunu ve "ON’dan sonra" hedeflerimizin heyecanını paylaşıyoruz. Birlikte yazdığımız bu başarı hikayesi, teknolojiden tasarıma, sürdürülebilir büyümeden global vizyona kadar uzanıyor. 2028'de dünya mobilya ticaretinde yüzde 3 pay hedefiyle, 1 milyar insana dokunmak için kararlıyız. Bugün, hep birlikte geleceği şekillendiriyoruz. Çünkü biz, ON’dan sonra da hazırız!” ifadelerini kullandı. Zorlu koşullarda çalışan üreticilerimizin işlerini kolaylaştırmak için yoğun çaba sarf ettiklerini de sözlerine ekleyen Güleç, “Tasarım ve inovasyon odağında büyümeyi hedefliyoruz. Uluslararası İstanbul Mobilya Fuarı ve Furnishings & Design Istanbul gibi dünya çapında dikkat çeken organizasyonlar düzenledik. Türk mobilyasının global arenada hak ettiği değeri görmesi için güçlü adımlar attık ve atmaya devam edeceğiz” dedi.

Yerel ve global pazarlarda güçlü bir rol

MOSFED Türkiye genelindeki, 15 üye dernek ve 45 bini aşkın üreticiyi temsil ediyor. Yerel pazardaki birleştirici misyonunun yanı sıra global pazarlarda yön verici projelere imza atan federasyon, Türk mobilya sektörünü uluslararası arenada üst sıralara taşımayı sürdürüyor. Güleç, sektörün ihracat ve üretim faaliyetlerine sağladıkları desteği vurgulayarak, “Sektör olarak son 10 yılda o kadar büyük bir yol kat ettik ki, dünyanın bütün kategorilerde üretim yapabilen dört mobilya ülkesinden biri, dünyanın ise yedinci büyük mobilya ihracatçısı durumuna geldi. Bunu hedefli stratejimiz, yüksek adaptasyon becerimiz, 45 bini aşkın üreticimiz ve 500 bine yakın çalışanımızla başardık. Son 10 yılda ayağa kalktık ve dünyada dikkatleri üzerine çeken bir üretici durumuna geldik. Bu tablo potansiyelimizi tam olarak ortaya koymamız halinde dünyadaki etkimizin daha da büyüyeceğini bizlere gösteriyor. Bunun için de sorunlarımızı net bir şekilde tarif etmemiz, çözümleri ortaya koymamız ve geri adım atmadan bunu uygulamamız gerekiyor” dedi.

“Türkiye’nin imalat gücü, ekonomimizin anahtarıdır”

Türk mobilya sektörünün büyümesi ve küresel rekabet gücünü artırması için çözüm bekleyen sorunları “Finansmana erişim ve yüksek faiz oranları sorunu”, “kayıt dışılık”, “Markalaşma ve Uluslararası Pazarlama” ve “Çevre Dostu Üretim ve Sürdürülebilirlik” olarak sıralayan Güleç, sektörün zorluklar karşısında geri adım atmadıklarının altını çizdi. On yıllık başarı hikayesinin bu kararlılığın en somut göstergesi olduğunu belirten Ahmet Güleç, bu başarı hikayesini sürdürülebilir kılmak ve Türk mobilya sektörünü global ölçekte "trend belirleyen" bir lider konuma getirmek için daha fazla çaba göstermeliyiz. Türkiye’nin imalat gücü, ekonomimizin anahtarıdır. Bu nedenle, sektörel sorunları çözmek yalnızca mobilya sektörü için değil, ülkemizin genel kalkınması için kritik öneme sahip. Birlikte hareket ettiğimiz sürece, ulaşamayacağımız hiçbir hedef yok. Sektörümüzün potansiyelini tam anlamıyla ortaya koyduğumuzda, dünya mobilya pazarında en üst sıralarda yer alacağımıza yürekten inanıyorum” açıklamasında bulundu.

“Hedef ilk beş arasına girmek”

TİM Başkanı Mustafa Gültepe ise “Genel kurulda tekrar seçilen Ahmet Başkanı ve yönetim kurulunu kutluyor, başarılar diliyorum. Üretim ve ihracat, ülke ekonomimizin lokomotif gücünü oluşturuyor. Mobilya, hem üretime hem de ihracata verdiği katkıyla bizi gururlandırıyor. 11 ayda 4 milyar 135 milyon dolarlık mobilya ihracatı gerçekleştirdik. 2028’de 12 milyar dolar ihracatla küresel pastadan yüzde 3 pay almayı hedefliyoruz. Potansiyelimiz var. Bu sektörde üretimde marka ülkeyiz ve cari fazla veriyoruz. Tüm mobilya gruplarında üretim yapabilen 4 ülkeden biriyiz. 200’ün üzerinde ülke ve bölgeye mobilya ihraç ediyoruz. Bu yıl 20 bine yakın firmamız mobilya ihracatı gerçekleştirdi. Evet, mobilyada artılarımız çok fazla. Ama küresel pazarlarda henüz arzu ettiğimiz yerde olduğumuzu söyleyemeyiz. Halen dünyanın en büyük yedinci mobilya ihracatçısıyız. En kısa zamanda ilk beş arasına girmeyi hedefliyoruz” dedi.

4 Dönem Mobilya Dernekleri Federasyonu (MOSFED) Yönetim Kurulu

MOSFED Başkanı Ahmet Güleç; Yönetim Kurulu Üyeleri Ercan Ata, Nuri Gürcan, Murat Tunç, Hasan Arapoğlu, Davut Karaçak ve İsmail Biçer.

Denetleme kurulu üyeleri ise, Gökhan Kocabaş, Orkun Cahit Güzelbey ve Rüştü Erikci.

