YYS ve İzinli Gönderici yetkisine sahip olan ilk asıl sorumlu firma olan SGS TransitNet ile 137 üyesi bulunan Ağır Nakliyeciler Derneği (AND) arasında, Dernek üyelerine avantajlar sağlayacak bir işbirliği protokolü imzalandı. 29.05.2025 tarihinde SGS Türkiye’nin İstanbul’daki genel merkezinde düzenlenen imza töreninde AND Yönetim Kurulu Başkanı Yasin Bayraktar ve Yönetim Kurulu Üyeleri Hanife Zafer, Gökhan Öztaş ve sektörü temsilen Erdoğanlar Lojistik İş Geliştirme Müdürü Erkan Arslan ile SGS TransitNet Genel Müdürü Mine Kaya ve SGS yetkilileri hazır bulundu.

AND Başkanı Bayraktar, işbirliğine ilişkin olarak şunları söyledi: “Asıl Sorumlu olarak Türkiye’de ilk YYS ve İzinli Gönderici yetkisine sahip firma olan SGS TransitNet ile üyelerimize önemli avantajlar sağlayacak bir anlaşma yapmış bulunuyoruz. Çerkezköy ve Çatalca’da yer alan 2 ayrı tesiste üyelerimiz çok daha hızlı, fiyat avantajlı ve konforlu hizmet alma şansına sahip olacaklar. SGS TransitNet’in üyelerimize özel olarak sağlayacağı avantajlı tarifeler ile nakliyecilerimiz; Türkiye’nin her yerinden iç gümrüklere gitmeden SGS tesisine gelerek tüm işlemlerini SGS TransitNet sahasında yapacaklar. Bu süreç boyunca tescil, mesai, kantar, gümrük iş takipçisi gibi ek kalem ücretleri ödemeyecekler. Tek bir noktada araç içerisindeki yükün kontrolü, araç kantar tartımı, aracın mühürlenmesi ve transit beyannamesi hazırlanması gibi işlemler SGS TransitNet yetkilileri tarafından yapılacak. Ayrıca, Fransa’daki Sète Limanı ile İtalya ve Bulgaristan’daki iş birliklerimiz aracılığıyla, üyelerimizin yurt dışı işlemleri de hızlı ve sorunsuz bir şekilde yürütülüyor. Bu yapıyla, uluslararası taşımacılıkta ciddi bir maliyet avantajı sunmayı hedefliyoruz.

Bu iş birliği, sektörel kalkınma hedeflerimiz doğrultusunda atılmış stratejik bir adımdır. Üyelerimizin yükünü hafifleten bu çözümler sayesinde, ağır nakliye sektöründe hizmet standartlarını hep birlikte daha da yukarıya taşıyacağımıza inanıyoruz.’’

SGS TransitNet Genel Müdürü Mine Kaya da AND ile başlatılan bu işbirliğinden ötürü memnuniyetlerini dile getirerek şunları söyledi: “Taşımacılık sektörüne verdiğimiz hizmetler ile her zaman operatörlerin iş yükünü hafifletmeyi ve Türkiye’nin dış ticaretinin sürekliliğine katkıda bulunmayı hedefliyoruz. Türkiye’de ilk kez Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası’nı alarak bu alanda da önemli bir adım attık. Son derece mordern tesislerimizde, uzman ekibimiz tarafından verilen hizmetler sayesinde nakliyecilerimiz önemli ölçüde zaman ve maliyet tasarrufu sağlıyorlar. Şoförlerin ihtiyaçlarına yönelik tüm hizmetlerin incelikle düşünüldüğü ve sunulduğu tesislerimiz stratejik açıdan önemli noktalara konuşlanmış bulunuyor. Çerkezköy’de hizmet vermekte olan tesisimize ek olarak 2024 yılında YYS ve İzinli Gönderici yeşil mühürünün sağladığı avantajlarla, hizmetlerimizi daha geniş bir müşteri kitlesine sunmak için önemli bir adım attık ve Çatalca’daki tesisimizi hizmete açtık. Yeni Çatalca Tesisimiz, aynı anda 80 araca hizmet verebilecek geniş park alanı ve uzman ekibimizle son derece hızlı bir işlem süreci sunuyor. Ayrıca, TEM Otoyolu Çatalca Gişeleri’ne 3 kilometre ve Kuzey Marmara Otoyolu Çatalca Gişeleri’ne 8 kilometre mesafede bulunan tesisimizin Muratbey Gümrük Müdürlüğü’ne sadece 5 km mesafede olması sayesinde, daha sık gümrük servisleri sağlayarak evrak bekleme sürelerini minimuma indirmeyi hedefliyoruz. Tesislerimizde şoförler için duş, tuvalet, mutfak ve yemek alanları konfor açısından önem taşırken işlem takip ekranı sayesinde araç çıkış sürelerini kolayca öngörebilme imkanı da öne çıkıyor. Sürekli geliştirdiğimiz hizmetlerimiz ile AND üyelerine yeni bir dönemin kapılarını avantajlı koşullar ile açmış olduğumuz için son derece memnunuz.”

SGS TransitNet Yurt Dışında da Ayrıcalıklar Sunuyor

AND üyeleri, Türkiye’de sunulan hizmetlere ilaveten, SGS TransitNet’in geniş uluslararası yapısı ve ağı sayesinde yurt dışında sunduğu hizmetlerden de faydalanabilecekler.

“İtalya’da sadece SGS TransitNet’in sahip olduğu Basitleştirilmiş Usül (EF Prosedürü) yetkisi sayesinde araçlar liman sahasına girdiği anda beyanlar otomatik olarak serbest kalırken doğrudan gemi binişi gerçekleşiyor ve transit süresi 14 gün olarak öngörülüyor. Bu avantajlardan Trieste, Fernetti, Prosecco, Ancona ve Bari’de yararlanmak mümkün,” diyen Mine Kaya diğer ülkelerdeki avantajlı hizmetleri de şöyle anlattı: “Fransa Sete Limanı’nda tüm acentelik ve gümrük müşavirliği hizmetleri SGS TransitNet tarafından sağlanabiliyor. Bulgaristan’da Kapitan Andreevo sınır kapısında IBTT park alanı içerisinde bulunan SGS TransitNet tesislerinde de iç gümrük ofisine gidilmesine gerek kalmadan Avrupa’dan Türkiye’ye EX1 ile gelen araçların tüm gümrük işlemleri gerçekleştirilebiliyor. Araçların bütün gümrük kontolleri sahada yapılıyor ve bu araçlar SGS çalışanları tarafından, gümrük mühürleri ile mühürleniyor.”