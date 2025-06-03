Sabah oturumunda düzenlenen AFEX’25 Tanıtımı ve Basın Lansmanı, TABA Başkanı Sayın Fatih Akbulut’un açılış konuşmasıyla başladı. Akbulut, konuşmasında Türkiye ile Afrika arasında artan ekonomik ilişkilerin ve AFEX’25’in bu ilişkiler daha ileriye taşıyacak olmasından ötürü platform olarak önemine işaret etti.

Seminer Oturumu: “15 Yılda Afrika Bana Ne Öğretti”

Etkinliğin ikinci bölümünde Sayın Akbulut, 15 yılı aşkın süredir Afrika kıtasında edindiği deneyimlerden yola çıkarak, bölgedeki iş yapma kültürü, coğrafi ve sektörel farklılıklar, fırsatlar ve zorluklar hakkında kapsamlı analizler sundu. Afrika pazarına girmeyi planlayan şirketlerin sık yaptığı hatalardan da gündeme getirerek, doğru ortak bulmanın, yerel kültürel dinamiklerin anlamanın ve uygun fiyatlandırma stratejileri geliştirmenin önemine dikkat çekilen seminerde, katılımcılarla kıtada sürdürülebilir iş birliklerinin nasıl kurulabileceğine dair önemli ipuçları verildi.

Afrika’nın Türkiye için Stratejik Önemi ve TABA’nın Rolü

Akbulut, konuşmasında Afrika’nın Türkiye için taşıdığı stratejik öneme dikkat çekerek, TABA’nın bu konuya verdiği önemi ve üstlendiği kurumsal hafızayı vurguladı. Afrika’nın hızla büyüyen ekonomileri, genç nüfusu ve devasa potansiyeli ile Türk iş dünyası için büyük fırsatlar sunduğunu ifade etti. Akbulut, Afrika’nın pazarındaki varlığın yalnızca bir büyüme adımı değil aynı zamanda uzun vadeli stratejik ilişkilerin kurulması açısından büyük bir önem taşıdığını, sadece ticari yönüyle değil, aynı zamanda diplomatik ve kültürel ilişkilerin geliştirilmesi gereken bir bütün olduğunu aktardı.

Afrika’da İş Yapmanın Temel İlkeleri

TABA Başkanı Akbulut, Afrika’da başarılı olmanın iş tarzının en önemli özelliklerini şöyle sıraladı:

Doğru iş ortakları ve yerel çözümlerle ilerlemek.

Kültürel farklılıkları anlamak ve bu farklarla hareket etmek.

Uzun vadeli planlama ve sabırla güven ilişkisi oluşturmak.

Akbulut, Türk iş insanlarına Afrika’ya uzun vadeli yatırımlar yapmaları yönünde çağrıda bulunarak, bu büyük kıta genelinde kalıcı ve sürdürülebilir başarıya ulaşmanın ancak bu şekilde mümkün olacağının belirtti.

AFEX’25 Ne Zaman, Nerede?

70 farklı ülkeden 2.000’in üzerinde katılımcının iştirak edeceği AFEX | Afrika İş Forumu & Fuarı’nın üçüncüsü, 25–26 Haziran 2025 tarihlerinde Haliç Kongre Merkezi, İstanbul’da düzenlenecek.

Afrika kıtasının yüksek ekonomik potansiyelini Türkiye’nin stratejik gücüyle birleştiren bu büyük buluşma, Uganda, Etiyopya, Benin, Kamerun gibi birçok ülkeden devlet başkanları, bakanlar, büyükelçiler ve iş insanlarını bir araya getirecek. Etkinlikte ayrıca Africa Azerbaijan Cooperation (AFAZ) ve Afro-Brazilian Chamber of Commerce (Afrochamber) gibi kıtalararası iş birliği kurumlarının yanı sıra, farklı ülkelerden önde gelen bankacılık ve yatırım temsilcileri de yer alacak.

AFEX’25, Afrika’nın yükselen pazarlarına açılan bir kapı olacak. Sanayiden tarıma, yenilenebilir enerjiden gayrimenkule kadar pek çok sektörde yatırım fırsatları masaya yatırılacak. İki gün boyunca sürecek etkinlik; yatırımcı, distribütör, tedarikçiler ve girişimciler için doğrudan iş ortaklıkları kurma, Afrika pazarında, etkin networking fırsatları sunmanın yanı sıra birebir iş görüşmeleri (B2B) ve sektörel paneller aracılığıyla Afrika’yı daha yakından tanıma imkanı sağlayacak.

AFEX’e katılım, yalnızca Afrika’daki iş potansiyelini keşfetmekle kalmayıp, bölgesel ekonomik politikalar, tüketici alışkanlıkları ve yatırım kültürleri konusunda da derinlemesine bilgi edinmek isteyen herkes için kaçırılmayacak bir fırsat.