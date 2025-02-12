"Afrika ile Güçlü İş Birlikleri, Sürdürülebilir Gelecek" temasıyla düzenlenen forum, uzun vadeli iş birliklerinin temelini atmayı ve Türkiye’nin Afrika açılım politikalarına ivme kazandırmayı amaçlıyor.

Forumun Öne Çıkan İsimleri

İstanbul’daki WOW Convention Center’da düzenlenen etkinlik, Sudan Yatırım ve Uluslararası İşbirliği Bakanı H.E. Ahlam Medeni Mehdi Sabil, T.C. Ticaret Bakan Yardımcısı Sezai Uçarmak, MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı ve pek çok üst düzey Afrikalı yetkilinin katılımıyla gerçekleştirildi. Forumda, Türkiye ve Afrika arasındaki ticaretin nasıl daha verimli hale getirilebileceği üzerine çeşitli oturumlar düzenlendi.

Ticaret Bakan Yardımcısı Sezai Uçarmak’tan Vurgular

Açılışta konuşan Ticaret Bakan Yardımcısı Sezai Uçarmak, son 20 yılda Afrika ile Türkiye arasındaki ticaret hacminin 5 milyar dolardan 37 milyar dolara çıktığını belirterek, "Afrika'nın büyük potansiyeli göz önüne alındığında, bu rakamın daha da artması gerekiyor" dedi. Ayrıca, Türk Hava Yolları'nın Afrika’ya uçuş ağı genişletmesi, ticaret temsilciliklerinin sayısının artması gibi adımların, iki bölge arasındaki ilişkileri pekiştirdiğini vurguladı.

Afrikalı Bakanlardan Yatırım Çağrıları

Sudan Yatırım ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Ahlam Medeni Mehdi Sabil, Sudan’ın tarım ve sanayi alanlarındaki yatırım fırsatlarına dikkat çekerek, "Geniş tarımsal alanlarımız ve doğal kaynaklarımızla Türkiye'nin tarım ve gıda güvenliği stratejilerine katkı sağlayabiliriz" dedi. Fildişi Sahilleri Planlama ve Kalkınma Bölge Bakanı Toure Souleymane ise Afrika'nın genç nüfusunun sanayi ve altyapı yatırımları için önemli bir fırsat sunduğunu belirterek, "Türkiye'nin bilgi birikimi ve yatırım gücü bizim için büyük bir avantaj olabilir" ifadesini kullandı.

MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı’nın Açıklamaları

MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı, Afrika'nın ekonomik yükselişiyle birlikte Türkiye’nin bu kıtada daha fazla yer almayı hedeflediğini belirterek, "Afrika sadece ticaret yapacağımız bir pazar değil, geleceği birlikte inşa edeceğimiz bir ortaklık coğrafyasıdır" dedi. Türkiye ile Afrika arasındaki ticaret hacminin 37 milyar doları geçtiğini kaydeden Asmalı, "Önümüzde daha çok yol var. Bugün iş birliğimizi artırma ve yeni ortaklıklar kurma günüdür" açıklamasında bulundu.

WCI Forum’un Yeni Adresleri: Kayseri, Afrika ve ABD

WCI Forum Başkanı Utku Bengisu, Türkiye-Afrika ilişkilerinin güçlendirilmesi için 13 yıldır çeşitli temaslar gerçekleştirdiklerini belirterek, "Bugün, Türkiye-Afrika ilişkilerinin geldiği noktayı ve gelecekteki projelerimizi hayata geçirme kararlılığımızı gösteriyoruz" dedi. 2025 yılında WCI Forum’un Fildişi Sahilleri, Gana ve Etiyopya’da düzenleneceğini duyuran Bengisu, ayrıca "WCI Forum Anatolia" adıyla Kayseri’de bir Afrika-Anadolu buluşması düzenleyeceklerini açıkladı. Bengisu, forumun sonunda Chicago’da WCI Forum Amerika etkinliğiyle bu yılki organizasyonu taçlandıracaklarını da sözlerine ekledi.

Afrikalı Alıcılar ve Türk KOBİ’leri Bir Arada

Afrikalı alıcılar ile Türk üretici ve ihracatçı KOBİ’lerini bir araya getiren etkinlik, yarın sona erecek. Bu forumda atılacak adımların, Türk firmalarının Afrika’daki ticaret ve yatırım alanındaki güçlenmesine önemli katkılar sağlaması bekleniyor.

Ekovitrin Yayın Koordinatörü Ali Karabaş / WCI Forum Başkanı Utku Bengisu