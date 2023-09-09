Hindistan'ın ev sahipliğinde bu yıl "Tek Yeryüzü, Tek Aile, Tek Gelecek" ana temasıyla düzenlenen 18'inci G20 Liderler Zirvesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı resmi karşılama töreniyle başladı. Hindistan Başbakanı Narendra Modi, Bharat Mandapam Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'ndeki törende zirveye katılan liderleri tek tek karşılayarak fotoğraf çektirdi. Tören kapsamında "Liderler Alanı"nda bir araya gelen liderler, daha sonra kongre merkezine giriş yaptı. Hindistan Başkanı Modi "Tek Dünya" temasıyla gerçekleştirilen günün ilk oturumunun açılış konuşmasını yaptı. Modi, 55 üye ülkenin bulunduğu Afrika Birliği'nin, G20'nin daimi üyelerinden biri olduğunu açıkladı. Modi daha sonra Afrika Birliği Başkanı Azali Assoumani'yi G20'nin daimi üyesi olarak koltuğuna davet etti. İki lider kucaklaşırken, Afrika Birliği G20'de Avrupa Birliği (AB) ile aynı statüye sahip oldu.

Modi eski adıyla "Twitter" olarak bilinen sosyal medya platformu X'teki resmi hesabından yaptığı paylaşımda, "Afrika Birliği'ni G20 ailesinin daimi bir üyesi olarak ağırlamaktan onur duyuyorum. Bu, G20'yi güçlendirecek" ifadelerini kullandı.



"India" yerine "Bharat"

Modi'nin ayrıca, ülke adının "India" yerine "Bharat" olarak değiştirilmesi tartışmalarının yaşandığı dönemde G20 oturumundaki masada ülkesinin Sanskritçe ismi "Bharat" yazan kartın önünde konuşması da dikkati çekti.



G20 Liderler Zirvesi

Küresel ekonomik üretimin yüzde 85'ini ve dünya ticaretinin yüzde 75'ini temsil eden, dünya nüfusunun üçte ikisini kapsayan G20 ülkelerinin liderleri, bu yılki üç oturumluk toplantıda kapsamlı küresel ekonomik reformları ele alacak. Bu yıl ilk kez "dönem başkanlığı" heyecanını yaşayan Hindistan'ın zirvede yeşil kalkınma, hızlandırılmış/kapsayıcı ve dirençli büyüme, sürdürülebilir kalkınma hedeflerinde hızlandırılmış ilerleme, teknolojik dönüşüm ve dijital kamu altyapısı, 21. yüzyıl için çok taraflı kurumlar, kadın liderliğinde kalkınma gibi konuları öne çıkarması bekleniyor. Ayrıca sürdürülebilir kalkınmanın yanı sıra gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler arasındaki farkların azaltılması konusu da toplantıda gündeme getirilecek. Hindistan'ın bir yılı aşkın dönem başkanlığında G20'de, çok taraflı kuruluşlardan gelişmekte olan ülkelere daha fazla borç, uluslararası borç yapısında reforma gitme, kripto para düzenlemeleri, enerji ve gıda güvenliğinde jeopolitik belirsizliklerin etkisi gibi konular ele alınacak. Ülke liderlerinin birebir müzakerelerde bulunması için imkan da sunan zirve vesilesiyle katılımcı ülke liderlerinin, başta Ukrayna-Rusya savaşı olmak üzere bölgesel ve küresel meseleleri masaya yatırması bekleniyor.



Putin, Xi ve Sanchez zirveye katılmıyor

Avrupa Birliği ile Arjantin, Avustralya, Brezilya, Kanada, Çin, Fransa, Almanya, Hindistan, Endonezya, İtalya, Japonya, Meksika, Rusya, Suudi Arabistan, Güney Afrika, Güney Kore, Türkiye, İngiltere ve ABD'nin yer aldığı 19 ülkeden oluşan G20'ye bu yıl, dünyanın ilk 20 ekonomisi arasında olmasına rağmen G20'de yer almayan İspanya da misafir olarak davet edildi. İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'in Covid-19 testinin pozitif çıkması dolayısıyla zirveye katılamayacağı bildirildi.

Zirvede Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanı sıra ABD Başkanı Joe Biden, İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Japonya Başbakanı Kişida Fumio, Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk-Yeol, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, Güney Afrika Devlet Başkanı Cyril Ramaphosa, Bangladeş Başbakanı Şeyh Hasina Vecid, Arjantin Devlet Başkanı Andres Alberto Fernandez, Nijerya Devlet Başkanı Bola Ahmed Tinubu ve Avustralya Başbakanı Anthony Albanese yer alıyor.

Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ise zirveye katılmazken, Çin'i Başbakan Li Çiang, Rusya'yı ise Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov temsil ediyor.



G20 için yoğun güvenlik önlemi

G20 dolayısıyla Yeni Delhi'de havadan ve karadan güvenlik önlemleri üst seviyeye çıkarıldı. Zirve için 50 binden fazla polisin görev yaptığı belirtilirken Hindistan Ulusal Güvenlik Muhafızları'nın güvenliği sağlama hususunda polis kuvvetine destek verdiği bildirildi. Zirvenin yapıldığı bölgede birçok cadde, sokak ve iş yeri 11 Eylül'e kadar kapatıldı. Ayrıca zirve sonuna kadar bazı bölgelerde seyahat kısıtlamaları uygulanıyor. Önlemlerin yanı sıra cadde ve sokaklarda trafik akışını sağlamaya çalışan polisin, toplantının yapılacağı alana giden güzergahta bazı yolları bariyerlerle kapattığı görüldü. Yeni Delhi'de ayrıca cadde ve sokaklar, kaldırım ve billboardlar zirve için "G20" başlığıyla süslendi, kavşaklara G20 üyesi ülkelerin bayrakları asıldı. Kent genelinde yolcu taşımacılığı yapan birçok rikşa (çekçek) ve taksi de G20 etiketleri ile donatıldı.