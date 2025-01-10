Şebeke Suyunu Zemzem Diye Piyasaya Sürmeye Çalıştılar

Olay, Seyhan ilçesine bağlı Akkapı Mahallesi’nde gerçekleşti. Seyhan Zabıta ekipleri, bir depoda sahte zemzem suyu üretildiği ihbarı üzerine harekete geçti. Yapılan baskında, musluk suyunun sahte etiketli "zemzem" suyu şişelerine doldurularak piyasaya sürülmeye çalışıldığı belirlendi.

Depoda yapılan aramalarda 15 bin litre sahte zemzem suyu bulundu. Sahte ürünlerin halk sağlığına zarar verebileceği gerekçesiyle depo mühürlendi. Ele geçirilen sahte sular ise imha edilmek üzere yetkililer tarafından toplandı.

Vatandaşlara Uyarı

Yetkililer, özellikle gıda ve içecek ürünlerinde sahtecilikle mücadeleye devam edeceklerini belirterek, vatandaşları ürün alırken dikkatli olmaları konusunda uyardı. Güvenilir olmayan kaynaklardan temin edilen ürünlerin ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceği vurgulandı.

Sahtecilikle Mücadelede Kararlılık

Adana’da gerçekleştirilen bu operasyon, sahte ürün üreticilerine karşı yürütülen kararlı çalışmaların bir örneği olarak öne çıktı. Zabıta ekipleri, halk sağlığını tehdit eden bu tür girişimlere karşı mücadeleyi sürdüreceklerini ifade etti.