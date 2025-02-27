“Gariban Bir Çocuktu, Sazını Kucağına Alıp Saatlerce Çalardı”

Tam 60 yıldır saz yapımı ile ilgilenen Mehmet Kaçar, Ferdi Tayfur’un dükkânına ilk gelişini şu sözlerle dile getirdi: “O zamanlar gariban bir çocuktu, gelirdi dükkâna otururdu, saatlerce saz çalardı. Benden kendisi için bir saz yapmamı istemişti. ‘Geceleri kahveye gitmeyeyim, sazımla vakit geçireyim’ demişti. Ben de ona özel bir saz yaptım.”

“4 Bestesini Bu Dükkânda Yaptı”

Ferdi Tayfur’un en önemli şarkılarından bazılarını dükkânında bestelediğini anlatan Kaçar, “Yaklaşık 5-6 sene boyunca buraya gelip şarkıları üzerinde çalıştı. Kır Çiçekleri, Akşam Güneşi, Yadeller, Mapushane gibi şarkılarını burada besteledi. Eksiklerini birlikte giderdik, bazı besteleri tamamlaması 2-3 yıl sürdü” dedi.

“Akşam Güneşi’ni Duyunca İçim Titredi”

Ferdi Tayfur’un ilk şarkısını duyduğu an büyük bir heyecan yaşadığını belirten saz ustası, “Bir gün otobüste giderken ‘Akşam Güneşi’ çalmaya başladı. O an içim titredi, ‘Eyvah, Ferdi şarkısını söylemiş’ dedim. Daha sonra yanıma geldi, ‘Ağabey, nasıl durumlar?’ diye sordu. Ben de ona, ‘Kimse seni tutamaz artık’ dedim” ifadelerini kullandı.

“Vefatı Beni Derinden Sarstı”

Ferdi Tayfur’un vefatının kendisini derinden etkilediğini dile getiren Kaçar, duygularını şu şekilde paylaştı: “Dükkâna gelir, birlikte saz çalardık, bestelerini gözden geçirirdik. Çok ağırbaşlı, terbiyeli ve temiz bir insandı. Onunla ilgili herhangi bir şey duymak bile beni çok duygulandırıyor. Şarkılarını dinleyemiyorum, dinlediğimde içim yanıyor.”

“Halkın Sevgisini Kazanmasının Sebebi Garibanlığıydı”

Ferdi Tayfur’un halk tarafından bu denli sevilmesinin en büyük sebebinin samimiyeti olduğunu belirten Kaçar, “Kendi yaşadığı sıkıntıları, gariban halini şarkılarında çok iyi yansıttı. Halk da onun içtenliğini hissetti ve bağrına bastı” diyerek sözlerini noktaladı.

Ferdi Tayfur’un müzik mirası ve onun mütevazı kişiliğini hatırlatan bu anılar, Adana’nın bir köşesinde, eski bir saz ustasının dükkânında yaşamaya devam ediyor.