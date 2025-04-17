Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bazı CHP delegelerinin şikâyetleri üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından bir adli soruşturma yürütüldüğünü, ayrıca Ankara Asliye Hukuk Mahkemesi’nde kurultayın iptali istemiyle açılan davaların da sürecinin devam ettiğini belirtti. Bu süreçler bahane edilerek bazı sosyal medya hesaplarından "belediyelere operasyon yapılacağı" yönünde mesnetsiz iddiaların yayıldığına dikkat çeken Tunç, kamuoyunun bu tür dezenformasyon içerikli haberlere itibar etmemesi gerektiğini vurguladı.

Bakan Tunç, söz konusu paylaşımlar nedeniyle Türk Ceza Kanunu'nun 217/A maddesi uyarınca "Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçu kapsamında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın adli soruşturma başlattığını da ifade etti.