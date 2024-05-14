4 Mayıs itibarıyla açılan çay sezonunda üreticiler bahçelerine girerek hasada başladı. Müstahsiller tarafından beklenen 2024 yaş çay taban fiyatı ise 11 Mayıs Cumartesi günü Tarım ve Orman Bakanlığı'nın sosyal medya hesaplarından duyuruldu. 2023 yılı yaş çay taban fiyatı 11 TL iken, 2024 yılında yüzde 54,54 zam yapılarak yaş çay taban fiyatı 17 TL'ye yükseltildi. 30 kuruşluk destekleme ise 2 TL'ye çıkartıldı. Rizeli üreticilerin bir kısmı belirlenen zammı beğenmezken, bir kısmı ise fiyattan memnun olduğunu dile getirdi.



“Biz devletimizin her zaman yanındayız”

Açıklanan destekleme ile birlikte 19 TL'nin en az 22 TL olması gerektiğini savunan Tevfik Çil isimli çay müstahsili, “Yaş çay taban fiyatı hiç vermediler. Köyleri mecbur ilk zamanlarda organik çaya, ondan sonra herkes yan çizdi. Bilhassa ÇAYKUR Genel Müdürü hiçbir zaman çay konusuna çıkıp bir açıklama yapmadı. Müstahsilin yanında hiçbir zaman yer almadı. Yani yalandan tutturmuşlar bir devlet işi. Herkes Devletini seviyor. Hiç yalandan o yana bu yana vurmasınlar. Vatandaşı biraz dinlesinler. 22 TL'den aşağıya düştü mü hepten zarar. STK'ların istediği 25 TL ama 25 verme 22 TL ver hiç olmazsa. Böyle bir dünya var mı ya? Hiç para verdikleri yok. Hiç vermeseydin daha iyiydi. Eğer bu devlet eğer zarardaysa zaten hiç vermesinler. Çay parası da vermesinler. Biz devletimizin her zaman yanındayız” ifadelerini kullandı.



“20, 22 TL olması lazım”

İşçi maliyetlerinin ve gübre maliyetlerinin yüksek olduğuna değinen Ayhan Karafazlı ise, “Ben fiyatı az buldum. En az 20 lira olması lazımdı. Desteklemesiz düz 20 lira. Destekleme bir sene sonra alacaksın. Bence azdır. Yani 20, 22 TL olması lazım. Gübrenin fiyatı kaç para? 16 bin lira gübrenin tonu. Bunun toplaması var, maliyeti var. Zaten 16, 17 bin lira bir işçinin maliyeti geliyor. Bence azdır yani” şeklinde konuştu.

Açıklanan çay fiyatının güzel olduğunu dile getiren Hüseyin Güney isimli çay müstahsili de, “Çok iyi oldu ya. İyi, normaldi yani. Millet ne istese diyor yani. Millete 50 de versen gene az buluyor. Şimdi normal bir fiyat verdiler” diye konuştu.

Çay fiyatının normal olduğunu ifade eden çay üreticisi İrfan Uzun da, “Çay taban fiyatı normal. Kim kime veriyor? Buğdaya ne veriyor? Bundan 3-4 defa ürün alıyorsun. Bu millet böyle ister. Ver, ver. 100 TL de versen yine ver der. Şimdi bende çay toplamaya gideceğim” dedi.