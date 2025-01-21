Gaziantep’ten İngiltere’ye uzanan başarılı girişimci ABS Transport, Gaziantep, Ankara, İstanbul, İzmir ve Londra’daki depo ve antrepolarıyla geniş bir hizmet ağı sunuyor. Komple ve parsiyel taşımacılıktan iş makinelerine kadar geniş bir taşımacılık portföyü bulunan şirket, filosundaki 29 adet Tırsan treyler ile İngiltere, Fransa, Almanya, Hollanda ve Belçika gibi ülkelerde aktif olarak faaliyet gösteriyor.

Tırsan’ın Adapazarı Mega kampüsünde düzenlenen törene, ABS Transport’u temsilen Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Ermeç ve Tırsan Treyler Satış Yöneticisi Recep Öndal Demirci ile katıldı.

Tırsan’a Tüm Süreçlerde Güven

ABS Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Ermeç, törende yaptığı konuşmada, Tırsan’ı tercih etmelerindeki en büyük etkenlerin ürün kalitesi, satış öncesi ve sonrası süreçlerdeki profesyonel yaklaşım ve geniş servis ağı olduğunu vurguladı.

Ermeç, “Bugün teslim aldığımız bu araçlar, uluslararası taşımacılık operasyonlarımızda verimliliğimizi artıracak önemli donanımlara sahip. Farklı çekici tiplerine uyumlu özel süspansiyon sistemi ve gümrük mevzuatına tam uyumlu yapısıyla Tırsan Tenteli Perdeli Multi Ride araçları, iş süreçlerimizi kolaylaştırıyor. Ayrıca, satış öncesi ve sonrası süreçlerde Tırsan ekibinin profesyonel desteği, doğru bir iş ortağıyla çalışmanın ne kadar önemli olduğunu bir kez daha kanıtlıyor. Tırsan ile iş birliğimizi daha da ileriye taşıyacağımıza inanıyorum” ifadelerini kullandı.

Tırsan Treyler Satış Yöneticisi Recep Öndal Demirci ise konuşmasında Tırsan’ın lojistik sektöründeki çözüm ortaklığını vurgulayarak şunları söyledi:

"ABS International, sektörümüzdeki en değerli iş ortaklarımızdan biri. Kendilerine bize olan güvenlerinden dolayı teşekkür ediyoruz. Bugün teslim ettiğimiz 5 adet Tırsan Tenteli Perdeli Multi Ride aracımız, çift süspansiyon sistemi ve K-Fix yük güvenlik sistemi gibi özellikleriyle ABS International’ın operasyonel verimliliğini artıracak ve filo yönetiminde esneklik sağlayacak. Araçlarımızın çatı kaldırma sistemi, yan kayar perde ve kayar çatı özellikleri ise yükleme ve boşaltma süreçlerinde hız ve kolaylık sağlıyor. ABS International’ın büyüme hedeflerinde Tırsan olarak yanlarında olmaktan mutluluk ve gurur duyuyoruz.”

Teslim edilen araçlarda standart özelliklerin dışında tren yüklemeli ve telematik ön hazırlık sistemleri de yer alıyor. Bu özellikler, ABS International’ın uluslararası operasyonlarında hız ve güvenlik avantajı sağlayacak.

Tırsan Tenteli Perdeli Multi Ride Özellikleri

Tırsan Tenteli Perdeli Multi Ride araçlar, çift süspansiyon sistemi ile ayarlanabilir beşinci teker yüksekliğine sahip olup, çekici ayırt etmez. Bu sayede hem midilli hem de yarı midilli çekiciler başta olmak üzere tüm çekicilerle eşleşebilir.



Tırsan Tenteli Perdeli Multi Ride treylerler, yükün emniyetli şekilde taşınabilmesi için, televre üzerindeki her biri 2,5 ton kapasiteli toplam 236 farklı noktadan bağlantı yapmaya olanak sağlayan K-Fix yük güvenlik sistemine ve Code XL yük emniyet sertifikasına sahiptir. Öte yandan aracın, şasi ve çelik aksamları çinko-fosfat tri-elektron metoduna göre kataforez (KTL) kaplamalıdır.



Mekanik çatı kaldırma sistemi sayesinde; 5 farklı iç net opsiyonu, hızlı yükleme ve boşaltma kolaylığı sunan Tırsan Tenteli Perdeli Multi Ride, yan kayar perde ve kayar çatı özelliği sayesinde müşterilerine maksimum verimliliği sunmaktadır. 7,2 ton forklift aks yüküne dayanıklı tabanı sayesinde, rampa yüklemelerinde maksimum taban dayanımı sağlamaktadır. Tırsan Tenteli Perdeli Multi Ride, Gümrük Mevzuatı kurallarına tam uyumu ile uluslararası yük taşımacılığı gerçekleştiren müşterimiz için doğru çözümdür.