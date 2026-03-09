ABD yönetimi ayrıca Amerikan vatandaşlarına Türkiye’nin Güneydoğu bölgesine seyahat etmemeleri çağrısında bulunurken, bölgede bulunanların da en kısa sürede ayrılmalarını tavsiye etti.

Konsolosluk personeline ayrılma talimatı

ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan bilgilendirmede, Adana’da görev yapan konsolosluk çalışanları ile aile üyelerine şehirden ayrılmaları yönünde resmi talimat gönderildi. Kararın, bölgede artan güvenlik riskleri nedeniyle alındığı belirtildi.

Yetkililer, özellikle sınır hattına yakın bölgelerde yaşanabilecek olası askeri gelişmelerin güvenlik durumunu hızla değiştirebileceğine dikkat çekti.

Güneydoğu için seyahat uyarısı

Washington yönetimi, Adana’daki konsolosluk personelinin tahliyesiyle birlikte Amerikan vatandaşlarına da uyarı yayımladı. Buna göre ABD vatandaşlarından Türkiye’nin Güneydoğu Anadolu Bölgesi’ne seyahat etmemeleri istendi.

Bölgede bulunan Amerikalılara ise güvenlik gerekçesiyle mümkün olan en kısa sürede bölgeden ayrılmaları tavsiye edildi.

Gerekçe: Artan gerilim ve güvenlik riski

ABD makamları, alınan kararın arkasında bölgede yükselen siyasi ve askeri gerilimlerin bulunduğunu ifade etti. Yetkililer, olası silahlı çatışma riskinin yanı sıra güvenlik ortamındaki belirsizliklerin de bu adımda etkili olduğunu vurguladı.

Adana’nın, İncirlik Hava Üssü’ne yakınlığı nedeniyle ABD açısından stratejik bir noktada bulunduğu biliniyor. Bu nedenle alınan tahliye kararının, Washington’un bölgesel gelişmeleri yakından takip ettiğinin bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.