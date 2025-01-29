ABD Hava Kuvvetleri tarafından yapılan açıklamada, uçağın ciddi hasar aldığı belirtilirken, olayla ilgili detaylı bir soruşturma başlatıldığı bildirildi. ABD Hava Kuvvetleri Komutanı Paul Townsend, düzenlediği basın toplantısında, benzer olayların tekrar yaşanmaması için kapsamlı bir inceleme yürütüleceğini ifade etti.

Kaza Anı Kameralara Yansıdı

Uçağın düşme anları, bölgedeki kameralar tarafından kaydedildi. Görüntülerde F-35'in havada süzülerek hızla yere çakıldığı ve infilak ettiği anlaşılıyor.

Bu olay, ABD'de F-35 uçaklarıyla ilgili yaşanan ilk kaza değil. Mayıs ayında, Teksas'tan Los Angeles yakınlarındaki Edwards Hava Üssü’ne gitmekte olan bir F-35 de New Mexico'da yakıt ikmali yaptıktan sonra düşmüş, pilot ise ağır yaralanmıştı.

ABD'li yetkililer, kazanın nedenini belirlemek için teknik ekiplerin olay yerinde inceleme yaptığını duyurdu.