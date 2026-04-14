Reuters, 5 farklı kaynağa değindiği haberinde ABD ve İran'dan müzakere heyetlerinin bu hafta sonuna doğru İslamabad'a dönebileceklerini duyurdu. Görüşmelere katılan bir kaynak, henüz bir tarih belirlenmediğini ancak her iki ülkenin de bu haftanın sonuna kadar dönebileceğini dile getirdi. Üst düzey İranlı bir kaynağın, "Henüz kesin bir tarih belirlenmedi, heyetler Cuma'dan Pazar'a kadar olan günleri olabilir kabul ediyor" ifadelerinin aktarıldığı haberde, görüşmelere devam etmek üzere hem ABD hem de İran'a heyetlerini yeniden göndermeleri yönünde bir teklif sunulduğunu söyledi.

Görüşmeler hakkında bilgi sahibi iki Pakistanlı kaynak ise İslamabad'ın bir sonraki turun zamanlaması konusunda her iki tarafla da irtibat halinde olduğunu ve toplantının muhtemelen hafta sonu gerçekleşeceğini belirtti. Üst düzey bir Pakistanlı hükümet yetkilisi, "İran'a ulaştık ve ikinci tur görüşmelere açık olacaklarına dair olumlu bir yanıt aldık" dedi.

Görüşmeler Perşembe günü olabilir

ABD merkezli AP’de yer alan haberde ise Pakistan’ın önümüzdeki günlerde ikinci bir tur görüşmeye ev sahipliği yapmayı önerdiği kaydedildi. İsminin açıklanmasını istemeyen iki Pakistanlı yetkili, ilk görüşmelerin tek seferlik bir çaba değil, devam eden bir diplomatik sürecin parçası olduğunu söyledi. İsminin açıklanmasını istemeyen iki ABD'li yetkili ise, yeni bir görüşme turu için görüşmelerin devam ettiğini söyledi. Yetkililer görüşme yeri, zamanlamasının henüz belirlenmediğini ve görüşmelerin Perşembe günü gerçekleşebileceğini belirtti.