Rubio: “Trump bir Amerikalıyı daha eve getirdi”

Rubio, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Rusya tarafından bir yıldan uzun süredir haksız yere alıkonulan Ksenia Karelina, Başkan Donald Trump'ın çabalarıyla özgürlüğüne kavuştu. Kendisi şu anda ABD’ye dönmek üzere uçakta. Başkan Trump, yurt dışında haksız yere tutuklu bulunan tüm Amerikalıların serbest bırakılması için çalışmalarına kararlılıkla devam edecek” dedi.

ABD'nin önde gelen gazetelerinden Wall Street Journal, takas öncesinde CIA Başkanı Ratcliffe ile üst düzey bir Rus istihbarat yetkilisinin Abu Dabi’de bir araya geldiğini yazdı. Ratcliffe, yaptığı açıklamada, “Başkan Trump’ın liderliğinde, bir ABD vatandaşı daha özgürlüğüne kavuştu. Bu süreçte özveriyle çalışan CIA ekiplerine ve bu takasın gerçekleşmesini sağlayan BAE hükümetine teşekkür ederiz” ifadelerini kullandı.

Ksenia Karelina kimdir?

Los Angeles'ta yaşayan ve 2021'de ABD vatandaşı olan 34 yaşındaki balerin Ksenia Karelina, Şubat 2023'te ailesini ziyaret etmek üzere gittiği Rusya'nın Yekaterinburg kentinde gözaltına alınmıştı. Ağustos 2024'te "vatana ihanet" suçlamasıyla 12 yıl hapis cezasına çarptırılan Karelina'nın, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırdığı 24 Şubat 2022 tarihinde Ukrayna’ya destek veren bir yardım kuruluşuna 51 dolar bağış yaptığı iddia edilmişti. Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), söz konusu bağışın Ukrayna’ya tıbbi malzeme ve mühimmat temini için kullanıldığını öne sürmüştü.

Arthur Petrov kimdir?

ABD Adalet Bakanlığı'nın açıklamasına göre, Alman-Rus vatandaşı Arthur Petrov, Rusya’ya mikroelektronik bileşenlerin ihracatıyla ilgili suçlamalarla karşı karşıyaydı. Petrov’un, ABD menşeli yüksek teknolojili cihazları, Rus ordusuna bağlı üreticilere yasa dışı yollarla ulaştırdığı iddia edilmişti.

İki ülke arasında yeni bir takas dönemi mi başlıyor?

Geçtiğimiz yıl Ağustos ayında da ABD ile Rusya arasında Soğuk Savaş’tan bu yana en büyük esir takası gerçekleştirilmiş, gazeteci Evan Gershkovich ve eski deniz piyadesi Paul Whelan gibi isimlerin yer aldığı 24 tutuklu karşılıklı olarak serbest bırakılmıştı. Son gelişmeyle birlikte, taraflar arasında diplomatik kanalların yeniden işlerlik kazandığı ve benzer takasların sürebileceği yorumları yapılıyor.