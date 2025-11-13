Kripto paralarda son 24 saatin öne çıkan gelişmeleri

Kripto para piyasası güne hafif bir yükselişle başladı. Yatırımcıların risk iştahı, ABD Başkanı Donald Trump’ın hükümeti 30 Ocak’a kadar finanse edecek yasa tasarısını onaylamasıyla birlikte bir miktar arttı. Söz konusu adım, Temsilciler Meclisi’nin çarşamba gecesi geç saatlerde tasarıyı kabul etmesinin ardından geldi. Hükümetin yeniden açılması, resmi ekonomik verilerin açıklanmasının da önünü açıyor. Bu verilerin, özellikle kapanışın ardından, dünyanın en büyük ekonomisine dair karamsar bir tablo ortaya koyabileceği belirtiliyor. Trump ise hükümetin kapanmasının ekonomiye 1,5 trilyon dolar zarar verdiğini iddia ediyor.

Kripto para piyasasının toplam değeri 3,5 trilyon dolara yükselirken, Bitcoin, yeni güne 103.536 dolardan başladı. Bülten yazıldığı sırada Ethereum 3.535 dolardan işlem görürken, XRP 2,51 dolardan, Solana ise 156,81 dolardan fiyatlanıyordu. Dün Bitcoin ETF’lerinden toplam 277.98 milyon dolarlık, Ethereum ETF’lerinden ise 183.77 milyon dolarlık net çıkış gerçekleşti.

ABD’de 43 günlük hükümet kapanışı sona erdi

ABD Başkanı Donald Trump, çarşamba günü Temsilciler Meclisi’nden geçen bütçe yasasını imzalayarak 43 gün süren ve ülke tarihinin en uzun hükümet kapanışını resmen sonlandırdı.

Kapanışın en kritik başlıklarından biri sağlık hizmetleri finansmanıydı. Demokratlar desteğin artırılmasını savunurken, Cumhuriyetçiler bu konunun yasanın kabulünün ardından ele alınmasını önermişti. Trump, imza sonrası yaptığı açıklamada bu konuda uzlaşmaya açık olduğunu belirterek, “Her zaman herkesle, karşı tarafla bile çalışmaya hazırım. Sağlık hizmetleri konusunda çok daha iyisini yapabiliriz” dedi. Yeni yasa, federal kurumların 30 Ocak’a kadar fonlanmasını sağlıyor ve 2026’ya yönelik kapsamlı bütçe planları için taraflara ek zaman tanıyor.

Hükümetin yeniden açılmasıyla birlikte Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) ile Emtia Vadeli İşlemler Komisyonu (CFTC) gibi kripto odaklı kurumlar da faaliyetlerine devam edecek. Spot kripto ETF başvurularının onayını bekleyen ihraççılar açısından süreç yeniden ilerlemeye başlayacak. Öte yandan CFTC, Trump’ın kurum başkanlığı için aday gösterdiği Mike Selig’in 19 Kasım’daki onay oturumuna yönelik hazırlıklarını sürdürüyor. Hazine Bakanlığı da ekim ayı başı ile kasım ayı başı arasında kamuoyu görüşüne açılan stablecoin odaklı GENIUS Act’e ilişkin geri bildirimleri değerlendirme fırsatı bulacak.

Canary Capital, Mog Coin’e endeksli ETF için başvuruda bulundu

Canary Capital, Mog Coin adlı bir memecoin’in fiyatını takip eden borsa yatırım fonu (ETF) için ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’na (SEC) başvurdu. Başvurunun ardından token’ın fiyatı kısa süreli bir yükseliş yaşadı.

Şirket, çarşamba günü yaptığı düzenleyici başvuruda fonun MOG tutacağını belirterek, token’ı “‘Mog’ internet memesiyle ilişkilendirilen bir memecoin” olarak tanımladı. Canary, MOG’un meme kültürü ve topluluk odaklı yapısı nedeniyle “kültürel bir ifade ve dijital bir koleksiyon ürünü” olarak görüldüğünü ifade etti. Son dönemde varlık yöneticileri, giderek daha spekülatif kripto varlıklarına bağlı ETF başvurularıyla SEC’in kapısını çalıyor. Düzenleyici kurum, eylül ayında kripto ürünlerinin piyasaya girişini kolaylaştıran standartları onaylamıştı.

Nansen verileri, Temmuz 2023’te oluşturulan token’ın 39 binden fazla cüzdanda bulunduğunu ve en büyük 100 sahip tarafından arzın yüzde 53’ünün kontrol edildiğini gösteriyor. Canary, MOG topluluğu ve tanıtım ekibinin “marka ve kültürel bağların ötesinde bir blok zinciri kullanım alanı açıklamadığını” vurguladı. Ayrıca bu kültürel ilginin sürdürüleceğinin “garanti edilemeyeceğini” belirtti. Fonun ayrıca blok zinciri işlem ücretlerini karşılamak üzere varlıklarının yüzde 5’ine kadarını Ethereum’da tutabileceği ifade edildi.

Ark Invest, hisse düşüşüne rağmen Circle’da 30,5 milyon dolarlık alım yaptı

Cathie Wood’un Ark Invest’i, çarşamba günü üç borsa yatırım fonu (ETF) üzerinden toplam 30,5 milyon dolar değerinde Circle Internet Group hissesi satın aldı. Bu alımlar, şirket güçlü çeyrek sonuçları açıklamasına rağmen hissenin sert düşüş yaşadığı gün geldi.

ARK Innovation ETF (ARKK), çarşamba günü 245.830 Circle hissesi alırken, ARK Next Generation Internet ETF (ARKW) portföyüne 70.613 adet, ARK Fintech Innovation ETF (ARKF) ise 36.885 adet Circle hissesi ekledi. Circle, çarşamba günü üçüncü çeyrek sonuçlarını açıkladı. Toplam gelir yüzde 66 artışla 740 milyon dolara ulaşırken, net gelir yüzde 202 yükselerek 214 milyon dolara çıktı. USDC dolaşımı da yıllık bazda yüzde 108 artışla çeyrek sonunda 73,7 milyar dolara ulaştı.

Yatırım bankası William Blair, aynı gün yayımladığı analizde, hissedeki yüzde 12’lik geri çekilmeyi alım fırsatı olarak gördüklerini belirterek Circle’a “outperform” notu verdi. Analistler, Circle’ı “kritik ağ altyapısı Circle Payments Network ve Arc sayesinde çoğunluk payını kazanan lider” olarak tanımladı. Ancak raporda düzenleyici belirsizlik, sektörün parçalı yapısı, rekabetin artması, stablecoin altyapısının yetersizliği, kurumsal isteksizlik ve faiz indirimlerinin yaratabileceği baskı gibi risklere de dikkat çekildi.

TEKNİK ANALİZ

Bitcoin (BTC)

Bitcoin güne 103.536 dolar civarında başladı. Haftanın ilk günlerinde yaşanan geri çekilmenin ardından fiyat yeniden 103.000 dolar bandında dengelenme çabası gösteriyor. Genel teknik görünüm, zayıf tepki alımlarının satış baskısını tamamen kıramadığını ortaya koyuyor. Aşağı yönlü hareketlerde 102.000 dolar ilk kritik destek olarak öne çıkarken, bu seviyenin altındaki kapanışlar 101.500 dolar desteğinin test edilme riskini artırıyor. Bu seviyenin kaybedilmesi, fiyatı psikolojik 100.000 dolar bölgesine doğru taşıyabilir. Yukarı yönlü hareketlerde 104.500 ve 106.000 seviyeleri kısa vadeli direnç alanları olarak takip ediliyor. Bu bölgelerin aşılması, teknik açıdan toparlanmayı desteklese de mevcut görünümde satış baskısının halen daha ağır bastığı söylenebilir. Genel olarak BTC, 101.500–106.000 aralığında sıkışık ve temkinli bir fiyat davranışı sergilemeye devam ediyor.

Ethereum (ETH)

Ethereum, yazı sırasında 3.535 dolar seviyesinde işlem görüyor. Dün 3.550 dolar desteğini koruma çabasına rağmen bu seviyenin altında kalan ETH, kısa vadede momentum kaybı yaşadığını gösteriyor. Aşağı yönlü hareketlerde 3.480 ve 3.420 dolar seviyeleri ilk destek bölgeleri olarak öne çıkıyor. Bu seviyelerin altına sarkılması, fiyatı 3.360 ve devamında 3.300 dolar bandına kadar çekebilir. Yukarı yönlü hareketlerde 3.550 ilk önemli direnç konumunda bulunuyor. Bu seviyenin üzerinde kalıcılık sağlanması halinde fiyatın 3.620–3.670 bandına doğru toparlanma şansı artacaktır. Genel görünüm, Ethereum’un 3.480–3.550 aralığında sıkışık bir yapıda hareket ettiğini ve kısa vadeli zayıflığın sürdüğünü ortaya koyuyor.

Ripple (XRP)

XRP şu anda 2,51 dolar seviyesinden işlem görüyor. Fiyat, son günlerde 2,40 dolar desteği çevresinde oluşan yatay yapının üzerine çıkmış olsa da trend açısından kırılgan görünüm devam ediyor. Aşağı yönlü hareketlerde 2,45 ve 2,42 dolar seviyeleri ilk destek bölgeleri olarak takip ediliyor. Bu seviyelerin altına sarkılması, fiyatı yeniden 2,35 bandına doğru çekebilir. Yukarı yönlü hareketlerde 2,55 ve 2,50 doların üzerinde kalıcılık sağlanması, kısa vadede 2,60 dolar seviyesine doğru bir toparlanmayı destekleyebilir. Genel görünüm, XRP’nin 2,35–2,50 aralığındaki dengeli ancak zayıf yapısını koruduğunu gösteriyor. 2,40 dolar altı kapanışlar, satışların yeniden hızlanmasına yol açabilir.