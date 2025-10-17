Kripto paralarda son 24 saatin öne çıkan gelişmeleri

Kripto para piyasası, ABD–Çin ticaret gerilimine ilişkin açıklamalarla baskı altında kalmaya devam ediyor. ABD Başkanı Donald Trump’ın “Çin ile bir ticaret savaşının içindeyiz” ifadesi, küresel risk iştahını zayıflatırken kripto varlıklardaki düzeltme eğilimini derinleştirdi. Kripto Korku ve Açgözlülük Endeksi’nin 22 seviyesine gerilemesi, yatırımcı duyarlılığında aşırı korku bölgesine işaret ediyor. Kripto para piyasasının toplam değeri 3,75 trilyon dolara gerilerken, Bitcoin güne 106.817 dolardan başladı. Bülten yazıldığı sırada Ethereum 3.816 dolardan işlem görürken, XRP 2,31 dolardan, Solana ise 181,03 dolardan fiyatlanıyordu. Dün Bitcoin ETF’lerinde toplam 536 milyon dolarlık, Ethereum ETF’lerinde ise 56,88 milyon dolarlık net çıkış görüldü.

Florida, eyalet fonlarını Bitcoin’e yatırmayı öngören yasa teklifini görüşmeye başladı

Florida’da yasa yapıcılar, 2026 yasama oturumunu eyaletin yatırım araçlarına Bitcoin’i dahil etmeyi hedefleyen bir yasa teklifiyle açtı.

Eyalet Temsilciler Meclisi’ne sunulan House Bill 183 (HB 183), Florida Mali İşler Direktörü’ne, Genel Gelir Fonu, Bütçe İstikrar Fonu ve çeşitli güven fonları dahil olmak üzere belirli kamu fonlarında bulunan paranın en fazla yüzde 10’unu “dijital varlıklara” ve borsa yatırım ürünlerine (ETP) yatırma yetkisi veriyor. Teklif yasalaşırsa, Eyalet İdare Kurulu da Florida Emeklilik Sistemi’nin Güven Fonunun en fazla yüzde 10’unu dijital varlıklara yatırabilecek.

Yasa tasarısı, dijital varlık tanımına Bitcoin, tokenize menkul kıymetler ve NFT’leri dahil ediyor ve bu varlıklar için sıkı saklama ve kontrol koşulları getiriyor. Varlıklar, Mali İşler Direktörü’nün kendisi, nitelikli bir saklama kuruluşu veya SEC tarafından tescilli bir ETF aracılığıyla tutulabilecek. HB 183, Bitcoin’i eyalet fonları için değer saklama aracı ve enflasyona karşı korunma yöntemi olarak konumlandırıyor. Teklif, Mart 2025’te Beyaz Saray tarafından yayımlanan ve federal düzeyde bir “Stratejik Bitcoin Rezervi” ile dijital varlık stoğu oluşturulmasını öngören başkanlık kararnamesine de atıfta bulunuyor. Yasa tasarısının yürürlüğe girmesi halinde 1 Temmuz 2026 tarihinde uygulanması planlanıyor. Tasarı ayrıca, Florida vatandaşlarının belirli vergi ve ücret ödemelerini dijital varlıklarla yapabilmesine olanak tanıyacak. Bu ödemeler dolara çevrilerek eyaletin genel fonuna aktarılacak.

Ripple Labs, XRP için 1 milyar dolarlık dijital varlık hazinesi kurmayı hedefliyor

Ripple Labs, XRP için yeni bir dijital varlık hazinesi oluşturmak amacıyla en az 1 milyar dolar toplamayı hedefleyen bir girişime öncülük ediyor. Bloomberg’in konuyla ilgili bilgi sahibi kaynaklara dayandırdığı haberine göre, söz konusu fon toplama süreci özel amaçlı bir satın alma şirketi (SPAC) aracılığıyla gerçekleştirilecek ve Ripple, kendi XRP varlıklarının bir kısmını bu yapıya katkı olarak sunacak.

Haberde, fon toplama süreci ve işlem yapısına ilişkin detayların hala görüşülmekte olduğu ve değişikliğe tabi olabileceği belirtildi. Ripple Labs, konuya ilişkin yorum taleplerine henüz yanıt vermedi. Bu yıl özellikle kurumsal benimsenme açısından piyasa anlatısına Bitcoin ve Ethereum damgasını vururken, XRP, dijital varlık hazinesi (DAT) tabanlı girişimlerde temel varlık olarak daha sınırlı bir ilgi gördü. Planlanan yapının hayata geçmesi durumunda, bu oluşum XRP’ye özel en büyük dijital varlık hazinesi olma potansiyeline sahip olacak. Haziran ayında Singapur merkezli Trident Digital, 500 milyon dolar toplamayı ve bir XRP hazinesi kurmayı hedeflediğini açıklamıştı.

Bununla birlikte, DAT modeli son dönemde artan incelemelere maruz kalıyor. Strategy, Metaplanet ve BitMine gibi önde gelen şirketlerin piyasa performansları zayıflarken, bu firmaların şirket değerlerinin, ellerinde bulundurdukları kripto varlıkların değerinin altına gerilediği belirtiliyor. Bu gelişme, Ripple’ın perşembe günü yaptığı 1 milyar dolarlık yeni satın alım duyurusuyla aynı döneme denk geldi. Şirket, hazine yönetim sistemleri yazılımı ve çözümleri geliştiren Chicago merkezli fintech firması GTreasury’yi satın aldığını açıkladı. Ripple, söz konusu satın almayla birlikte trilyon dolarlık kurumsal hazine pazarına erişim sağlamayı ve bu alandaki en büyük ve en başarılı kurumsal müşterilere ulaşmayı hedeflediğini belirtti.

Gana, kripto ekosistemini yasal zemine taşımaya hazırlanıyor

Gana Merkez Bankası (BoG), yıl sonuna kadar ülke genelinde kripto para düzenlemelerini yürürlüğe koymayı hedefliyor. Batı Afrika ülkesi, Kenya’nın kendi kripto yasasını onaylamasından sadece bir hafta sonra tasarıyı parlamentoya sunmaya hazırlanıyor.

Gana Merkez Bankası Başkanı Johnson Asiama, perşembe günü Washington’da düzenlenen Uluslararası Para Fonu (IMF) toplantılarında yaptığı açıklamada, “Son dört ayda düzenleyici çerçeveyi oluşturmak için önemli bir çalışma yaptık. Tasarı şu anda parlamentoya gidiyor, aralık ayı bitmeden kripto paraları düzenleyebilmeyi umuyoruz” dedi. Kenya, 7 Ekim’de Sanal Varlık Hizmet Sağlayıcıları (VASP) yasasını onaylayarak borsalar, aracı kurumlar, cüzdan operatörleri ve token ihraççıları için lisanslama ve tüketici koruma çerçevesi oluşturmuştu.

Gana Merkez Bankası, daha önce kripto düzenlemeleri için Eylül 2024 tarihini hedeflemiş ve Ağustos 2024’te taslak yönergeleri yayımlayarak kamuoyundan geri bildirim toplamıştı. Asiama, yasanın sadece ilk adım olduğunu vurgulayarak, “Kripto akışlarını izleme yeteneği kilit önemde. Bu nedenle uzmanlık ve insan kaynağı geliştiriyoruz, yeni bir birim kuruyoruz. Artık bu alanı görmezden gelemeyiz” ifadelerini kullandı. Merkez Bankası başlangıçta kripto paralara temkinli yaklaşarak halkı, yalnızca merkez bankası destekli paraları kullanmaları konusunda uyarmıştı. Ancak Demandsage verilerine göre, bugün ülkede yaklaşık 3 milyon kişi, yani nüfusun yüzde 8,9’u, bir şekilde kripto para kullanıyor.

TEKNİK ANALİZ

Bitcoin (BTC)

Bitcoin, 106.817 dolar seviyesinden işlem görüyor. Dün 111.000 doların üzerine çıkan BTC, bu seviyeden gelen satışlarla geri çekildi. Kısa vadede 107.500 ve 106.000 dolar destek, yukarıda ise 108.500 ve 109.200 aralıkları direnç olarak izleniyor. BTC’nin 109.200 üzerinde kalıcılık sağlaması, yükselişin 110.000–111.000 dolar bandına doğru devam etmesini destekleyebilir. 107.500 altına sarkma durumunda fiyat 106.000–105.000 bölgesine çekilebilir. Genel görünüm, Bitcoin’in 107.500 üzerinde kaldığı sürece kısa vadeli toparlanma potansiyelini koruduğunu gösteriyor.

Ethereum (ETH)

Ethereum, 3.816 dolar seviyesinden işlem görüyor. Dün 4.000 doların üzerine çıkan ETH, satış baskısıyla tekrar 3.870–3.880 bandına geriledi. 3.870 ve 3.840 seviyeleri destek, yukarıda 3.900 ve 3.940 aralıkları direnç olarak öne çıkıyor. ETH’nin 3.940 üzerinde kalıcılık sağlaması, yükselişin 3.980–4.000 dolar bandına doğru ivme kazanmasını destekleyebilir. 3.870 altına sarkma durumunda fiyat 3.830–3.850 bölgesine çekilebilir. Genel görünüm, Ethereum’un 3.870 üzerinde kaldığı sürece toparlanma eğilimini sürdürdüğünü gösteriyor.

Ripple (XRP)

Ripple, 2,31 dolar seviyesinden işlem görüyor. Dün 2,46 dolara kadar yükselen XRP, satışların etkisiyle kısa vadeli destek bölgesine geriledi. 2,30 ve 2,28 seviyeleri destek, yukarıda 2,33 ve 2,36 aralıkları direnç konumunda. XRP’nin 2,33 üzerinde kalıcılık sağlaması, fiyatın yeniden 2,36–2,38 bandına yönelmesini destekleyebilir. 2,30 altına sarkma durumunda kısa vadede 2,28–2,26 seviyelerine geri çekilme riski artıyor. Genel görünüm, XRP’nin 2,30 üzerinde kaldığı sürece sınırlı da olsa toparlanma potansiyelini koruduğunu gösteriyor.