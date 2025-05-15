2 Nisan’da ABD Başkanı Donald Trump’ın açıkladığı yüksek gümrük tarifeleri sonrasında başlayan müzakereler, Pazartesi günü tarafların uzlaşmasıyla sonuçlandı. Anlaşma kapsamında, ABD’nin Çin’e uyguladığı gümrük tarifeleri yüzde 145’ten yüzde 30’a çekilirken, Çin de ABD’ye uyguladığı tarifeleri yüzde 125’ten yüzde 10’a indirdi. Bu düzenlemelerin 90 gün süreyle geçerli olacağı belirtilirken, Trump’ın bu sürenin ardından kalıcı bir anlaşma beklediklerini ifade etmesi, piyasalardaki belirsizliği azaltarak altındaki satış eğilimini destekledi.

Öte yandan geçtiğimiz hafta ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz oranlarını sabit tutma kararı ve Fed Başkanı Jerome Powell’ın "bekle-gör" yaklaşımını sürdürme mesajı da piyasaların yönü üzerinde etkili oldu. Faizlerin sabit kalması, dolarda büyük bir hareketliliğe yol açmazken, yatırımcıların riskli varlıklara yönelmesini kolaylaştırdı.

Altın Fiyatlarında Son Durum

Uluslararası piyasalarda ons altın, 3135 dolar seviyelerine kadar geri çekildikten sonra yüzde 1,1 değer kaybıyla 3140 dolardan işlem görüyor. Yurtiçinde ise gram altın, 3909 TL seviyesini test ettikten sonra şu sıralar 3912 TL civarından alıcı buluyor.