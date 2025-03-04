Ramazan ayının başlamasıyla birlikte milyonlarca Müslüman Amerikalı için bu dönemin manevi önemine vurgu yapan Trump, "Yönetimim, ABD yaşam tarzının ayrılmaz bir parçası olan dini özgürlükleri koruma konusundaki taahhüdünü sürdürecektir" ifadelerini kullandı. Başkan Trump, aynı zamanda "Hepsinden önemlisi, barış dolu bir gelecek inşa etme ve her insanın ruhuna işlenmiş olan onuru tanıma konusundaki kararlılığımızı yineliyoruz" diyerek, Ramazan’ın toplumsal ve manevi değerler üzerine birleştirici bir etkiye sahip olduğuna dikkat çekti.

Trump, Ramazan'ın Tanrı'nın sonsuz lütfu ve sevgisi üzerine düşünme fırsatı sunduğunu belirterek, "Tanrı'nın sonsuz lütfu ve sevgisi üzerine neşeli bir tefekkür mevsimi için en iyi dileklerimi sunuyorum. Tanrı, bu harika mevsimde sizi ve ailelerinizi korusun" dedi.

Başkan Trump, mesajında Ramazan’ın dini özgürlükler, barış ve insan onuruna dayalı bir dünya için ilham verici bir dönem olduğunu vurguladı.