ABD Başkanı Donald Trump, İsrail Meclisi'nde (Knesset) yaptığı konuşmada, "Bu, terör ve ölüm dolu bir çağın sonu, umut çağının başlangıcı" dedi.

"Çok yardım aldık. Aklınıza gelmeyen bir çok kişiden yardım aldık. Nesiller boyunca bu an hatırlanacak. Her şeyin değişmeye başlandığı an olarak hatırlanacak. Orta Doğu'nun altın çağı olacak" dedi.

"Arap ve İslam dünyasının tüm liderlerine teşekkür etmek istiyorum. Hamas'ın esirleri serbest bırakması için çok çalıştılar" dedi.

"8 ayda 8 savaşı bitirdiğiniz zaman savaşı sevmediğiniz anlaşılır. Benim kişiliğim savaşları sonlandırmaya daha yakın. Bu aynı zamanda isim değişimi ve yaklaşım değişimi, savaşa girmeyeceğiz ama kimsenin yapmadığı gibi kazanacağız"

"Çok zorlu bir dönemdi. Sadece İsrailliler için değil Filistinliler için de çok daha parlak bir bölge ortaya çıkacak. Hem İsrail hem tüm Orta Doğu için artık gururlu uluslardan oluşan bir bölge ortaya çıkıyor"

"(İran) Onlarla bir barış anlaşması yapsaydık güzel olmaz mı? Bence onlar da istiyor. Onlar sadece hayatta kalmak istiyorlar. Dağları delip yeniden bir şeyler yapacaklarını düşünmüyorum"

"Filistin silahsızlandırılacak, Hamas silahsızlandırılacak ve İsrail'in güvenliği hiçbir şekilde tehdit altında olmayacak. İsrail bizim yardımımızla her şeyi kazandı"

Bibi'ye 'Dünya çok büyük ve çok güçlü. Önünde sonunda dünya kazanır. Ortam çok ısındı, öldürmeye devam ederseniz hiçbir şey aynı olmayacak' dedim"