İddiaya göre, dönemin ABD Başkanı Donald Trump’ın 2018 sonunda verdiği talimat doğrultusunda harekete geçen SEAL Team 6 komandoları, Kuzey Kore’ye elektronik istihbarat sağlayacak bir cihaz yerleştirmek için hazırlık yaptı. Nükleer denizaltıyla Kuzey Kore sularına giren tim, küçük denizaltılarla gece karanlığında karaya çıktı. Ancak operasyon sırasında bir balıkçı teknesiyle karşılaşan askerlerin, fark edilme riskine karşı teknedeki sivilleri öldürdüğü ileri sürüldü. Komandoların görevi tamamlayamadan ülkeyi terk ettiği iddia edildi.

Pentagon Raporu: "Angajman Kurallarına Uygun"

Haberde, olayın ardından Pentagon’un gizli bir inceleme raporu hazırladığı ve sivillerin öldürülmesinin "angajman kurallarına uygun" bulunduğunun öne sürüldüğü belirtildi. Ayrıca, ABD özel kuvvetlerinin 2005 yılında da benzer bir çıkarma operasyonu düzenlediği, ancak bunun kamuoyundan gizlendiği aktarıldı.

Trump: "Hiçbir Bilgim Yok"

Dönemin ABD Başkanı Donald Trump, konuyla ilgili sorulara, “Bunu yeni duyuyorum, hiçbir bilgim yok” yanıtını verdi. ABD Savunma Bakanlığı ise iddialar hakkında açıklama yapmadı.

Zamanlama Dikkat Çekti

İddiaların, Trump ve Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un’un diplomatik temaslarını sürdürdüğü bir döneme denk gelmesi dikkat çekti. Trump, 2018’de Singapur’da, 2019’da ise Vietnam’da Kim ile görüşmüş; 30 Haziran 2019’da ise Kore yarımadasındaki silahsızlandırılmış bölgede Kuzey Kore topraklarına adım atarak tarihe geçmişti. Buna rağmen nükleer silahsızlanma ve ilişkilerin normalleşmesi konusunda somut ilerleme sağlanamamıştı.

Kuzey Kore yönetiminin iddialara nasıl yanıt vereceği merakla bekleniyor.