Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin dışişleri bakanlarının katılımıyla gerçekleştirilen AB Dış İlişkiler Konseyi’nde Rusya’ya yönelik 18’inci yaptırım paketi konusunda anlaşma sağlanamadı. Slovakya, 18’inci yaptırım paketine yönelik oylamanın ertelenmesini talep etti.

Toplantının ardından açıklamalarda bulunan AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, toplantıda Ukrayna’daki savaş ve Rusya’nın Ukrayna’da kimyasal silah kullanımına ilişkin konuların görüşüldüğünü ifade ederek, "Tüm bunlar, Rusya’nın barış istemediğini açık bir şekilde gösteriyor. Buna karşılık Avrupa Birliği, Rusya’ya karşı en sert yaptırım paketlerinden birini onaylamak üzere" dedi.

Rusya aleyhindeki 18’inci yaptırım paketinin bugün kabul edilememiş olması nedeniyle çok üzgün olduğunu söyleyen Kallas, "Slovakya’yı ikna etme konusunda çok yakındık. Komisyon, Slovakya’ın talep ettiği her şeyi yerine getirdi. Top artık Slovakya’nın sahasında ve artık anlaşma sağlamamız gerekiyor" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump’ın Ukrayna’ya daha fazla silah gönderme kararını memnuniyetle karşıladıkları da ifade eden Kallas, "Amerika ve Avrupa birlikte hareket ederse, Putin üzerinde ciddi bir müzakere baskısı kurulabilir. Putin’in bu savaşı sona erdirmesini sağlamanın tek yolu, onun elini zorlamak" dedi.



"İsrail, verdiği taahhütleri yerine getirmezse harekete geçmeye hazır olacağız"

Toplantıda ikinci büyük başlığın Orta Doğu ve Gazze olduğunu kaydeden Kallas, "Geçtiğimiz hafta Avrupa Birliği ile İsrail, Gazze’ye insani yardımların genişletilmesi konusunda mutabakata vardı. Bu doğrultuda olumlu işaretler görüyoruz. Gazze’ye daha fazla tır ve insani yardım malzemesi ulaşıyor. Daha fazla giriş noktası açılıyor ve elektrik hatları onarılıyor. Ancak, İsrail’in sahadaki insani durumu iyileştirmek için daha somut adımlar atması gerekiyor. Avrupa Birliği, İsrail’in bu mutabakatı ve verdiği taahhütleri yerine getirip getirmediğini yakından izleyecek ve her iki haftada bir durumu güncelleyecek" dedi.

Avrupa Konseyi’nin talebi üzerine yapılan incelemeler doğrultusunda İsrail’e karşı alınabilecek önlemleri içeren bir listeyi AB üyesi ülkelerin bakanlarına sunduğunu ifade eden Kallas, "Bunun üzerinde bir tartışma yürüttük ve bu noktada karar, üye devletlere ait. Biz bu seçenekleri masada tutacağız ve İsrail verdiği taahhütleri yerine getirmezse, harekete geçmeye hazır olacağız. Burada amaç, İsrail’i cezalandırmak değil Gazze’deki durumu iyileştirmek" dedi.



"AB, İran’la müzakerelere hazır"

Toplantıda İran’a ilişkin meselelerin de konuşulduğunu ve İran’ın nükleer silah sahibi olmaması gerektiği yönündeki tutumun teyit edildiğini vurgulayan Kallas, "Ateşkes kırılgan olsa da müzakerelerin yeniden başlatılması için bir fırsat sunuyor" diyerek AB’nin tekrar müzakerelere başlamaya hazır olduğunu ifade etti.



"Gürcistan’ın demokratik gerilemesinin bir bedeli olacak"

Gürcistan’da Gürcü Rüyası Partisi’nin demokrasiye saldırılarının giderek daha şiddetli hale geldiğini ve bakanların bugün bu hususta neler yapılabileceğini de tartıştıklarını söyleyen Kallas, "Bu vize serbestisi rejimi ile ortaklık anlaşmasının askıya alınmasının yanı sıra yaptırımları da kapsıyor. Gürcistan’ın demokratik gerilemesinin bir bedeli olacak" dedi.

Toplantıda Moldova’ya ilişkin gündemin de konuşulduğunu ifade eden Kallas, "Moldova, son derece kritik bir seçim sürecine hazırlanıyor. Sonbaharda parlamento seçimleri var ve bu seçimler, Moskova’nın hibrit savaşının başlıca hedefi olacak" dedi.

Dışişleri bakanlarının Moldova’yı istikrarsızlaştırmayı amaçlayan kişi ve kuruluşlara yaptırım uygulama konusunda mutabakat sağladıklarını söyleyen Kallas, seçimler öncesinde Moldova’ya hibrit saldırılara karşı destek sağlama konusunda da uzlaşı tesis edildiğini açıkladı.



"Muhtemelen Slovakya’nın iç siyasetiyle ilgili bir durum"

Slovakya Başbakanı Robert Fico’nun AB’nin kendilerine sunduğu garantilerin yetersiz olduğu ve AB’nin Rus gazının ithalatını yasaklama adımından muaf tutulmak istediklerini açıkladığı konusunda bir soru alan Yüksek Temsilci Kallas, "Bu görüşmeler aslında bir süredir devam ediyor ve gördüğünüz üzere Komisyon Başkanı da Slovakya Başbakanına bir mektup göndererek endişeleri gerçekten ele alan tüm hususları yineledi. Şimdiye kadar her şey yolunda gözüküyordu. O yüzden arada ne oldu bilemiyorum. Muhtemelen iç siyasetle ilgili bir durumdur" dedi.

Rusya’ya yönelik 18’inci yaptırım paketi için bugün büyük çaba harcadıklarını ve yarın da teknik düzeyde görüşmelerin devam edeceğini vurgulayan Kallas, "Hala iyimserim ve yarın bu karara ulaşacağımızı umuyorum" dedi.



"Ukrayna birliklerine karşı 9 binden fazla kimyasal silah saldırısı gerçekleştirildi"

Ukrayna’daki savaşta kimyasal silah kullanımına ilişkin bir soruya cevap veren Kallas, "Bu Hollanda ve Almanya istihbaratının bu silahların kullanıldığına dair bilgilere dayanıyor. Elbette bu kullanımın yoğunlaştığı, devlet kurumlarına ait kaynaklarda da yer alıyor. Hollanda Savunma Bakanlığı bunu kamuoyuna açıkladı, burada ayrıntıları okumayacağım ama şunu söyleyeyim, 2022’de büyük çaplı işgalin başlamasından bu yana Rusya, Ukrayna birliklerine karşı 9 binden fazla kimyasal silah saldırısı gerçekleştirdi. Bunu duymak benim için de oldukça şaşırtıcıydı. Bu gerçekten çok ciddi bir rakam" dedi.



"Gazze’de insani durum hala sürdürülemez halde"

Bir sonraki Dış İlişkiler Konseyi’nin ekim ayında yapılacağı, Filistinli sivillerin devamlı bir şekilde öldürülmeye devam edildiği ve AB’nin İsrail’in adımlarını nasıl takip edeceğine ilişkin bir soru alan Kallas, "Elbette mutabakatın uygulanması çok önemli. Bazı endişe verici işaretler görüyoruz ama aynı zamanda bazı olumlu işaretler de var. Yani, dediğim gibi sınır geçişlerinin açıldığını görüyoruz. Daha fazla tırın Gazze’ye girdiğini görüyoruz. Elektrik şebekesinin oranımı gibi gelişmeler de var ama açıkçası yeterli değil. İnsani durum hala sürdürülemez bir halde" dedi.

AB’nin ekiplerinin sahadaki uluslararası aktörler ve İsrail ile sınır kapılarını kontrol eden komşu ülkelerle sürekli temas halinde olduğunu vurgulayan Kallas, "Böylece kaç tırın geçtiğini, ne kadar yardım ulaştığını onlar doğrudan aktarabiliyor" ifadelerini kullandı.

Kallas, "Eğer durum iyileşmezse, üye devletler bir sonraki adımları atmaya da hazır. Çünkü asıl hedef durumu iyileştirmek. İnsani durum gerçekten katlanılmaz boyutta. Geçen hafta bu mutabakata vardık. Bugün ise Ürdünlü muhataplarımızdan daha fazla yardım girişi olduğuna dair bilgi aldık. Bazı olumlu işaretler var. Ama elbette, çok daha fazlasının yapılması gerektiği net" dedi.



Slovakya Rusya’dan gaz alımına devam etmek istiyor

Rusya’ya yönelik 18’inci yaptırım paketini onaylamayan Slovakya, Rusya’dan gaz alımına devam etmek istiyor. Slovakya Başbakanı Robert Fico, Avrupa Komisyonu'ndan Slovakya'nın 2034 yılına kadar Rusya’dan doğal gaz satın almasına izin vermesini talep etmiş, bu talebin reddedilmesi halinde AB'nin Rusya'ya yönelik 18’inci yaptırım paketini engellemeye devam edeceği tehdidinde bulunmuştu.