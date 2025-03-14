Sekiz Önemli Eksik!

Milli takımın aday kadrosunda; Altay Bayındır, Çağlar Söyüncü, Doğan Alemdar, Enes Ünal, Ferdi Kadıoğlu, Ozan Kabak, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik sakatlıkları nedeniyle yer almadı. Bu eksikliklerin ardından teknik direktör Vincenzo Montella, kadroya yeni isimler ekledi.

İlk Kez Milli Formayı Giyecek Üç Futbolcu

Savunma oyuncuları Yusuf Akçiçek ve Taha Şahin ile orta saha oyuncusu Demir Ege Tıknaz ilk kez A Milli Takım'a davet edildi. Ayrıca, Salih Özcan ve Can Uzun, uzun bir aradan sonra tekrar kadroya çağrıldı. Oğuz Aydın 2024 Avrupa Şampiyonası geniş kadrosunda yer aldıktan sonra yeniden milli formaya kavuşurken, Emre Mor ise yaklaşık 2,5 yıl sonra yeniden milli takımda görev alacak.

Cezalı Oyuncular ve Kart Sınırındakiler

A Milli Takım'da Arda Güler ve Merih Demiral, 20 Mart'ta Macaristan ile oynanacak karşılaşmada sarı kart cezası nedeniyle forma giyemeyecek. İrfan Can Kahveci, Kerem Aktürkoğlu, Mert Müldür ve Orkun Kökçü ise ilk maç öncesinde kart sınırında bulunuyor.

Milliler 17 Mart’ta Kampa Giriyor

Milli Takım oyuncuları, 17 Mart Pazartesi günü saat 12.00'de TFF’nin Riva’daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde toplanacak. İlk antrenmanlarını ise aynı gün saat 17.00’de yapacaklar. Macaristan maçı öncesinde 19 Mart Çarşamba günü Teknik Direktör Vincenzo Montella ve bir futbolcu, saat 13.45'te Riva'da basın toplantısı düzenleyecek.

Maç Takvimi

20 Mart Perşembe

Ali Sami Yen Spor Kompleksi

20.00 – Türkiye - Macaristan

23 Mart Pazar

Puskás Aréna, Budapeşte

20.00 (TSİ) – Macaristan - Türkiye

Karşılaşmalar TV8 ve Exxen platformlarından canlı yayınlanacak.

A Milli Takım'ın Aday Kadrosu

Kaleciler:

Mert Günok (Beşiktaş)

Berke Özer (Eyüpspor)

Muhammed Şengezer (Başakşehir)

Uğurcan Çakır (Trabzonspor)

Defans:

Abdülkerim Bardakcı (Galatasaray)

Eren Elmalı (Galatasaray)

Kaan Ayhan (Galatasaray)

Mert Müldür (Fenerbahçe)

Yusuf Akçiçek (Fenerbahçe)

Samet Akaydin (Fenerbahçe)

Taha Şahin (Çaykur Rizespor)

Emirhan Topçu (Beşiktaş)

Merih Demiral (Al-Ahli)

Orta Saha:

Atakan Karazor (Stuttgart)

Demir Ege Tıknaz (Rio Ave)

Hakan Çalhanoğlu (Inter)

İsmail Yüksek (Fenerbahçe)

Orkun Kökçü (Benfica)

Salih Özcan (Borussia Dortmund)

Forvet:

Ahmed Kutucu

Barış Alper Yılmaz (Galatasaray)

Yunus Akgün (Galatasaray)

İrfan Can Kahveci (Fenerbahçe)

Oğuz Aydın (Fenerbahçe)

Arda Güler (Real Madrid)

Can Uzun (Eintracht Frankfurt)

Deniz Gül (Porto)

Emre Mor (Eyüpspor)

Kenan Yıldız (Juventus)

Kerem Aktürkoğlu (Benfica)

Montella yönetimindeki Ay-Yıldızlılar, Macaristan karşısında galibiyet arayarak UEFA Uluslar Ligi’nde önemli bir adım atmayı hedefliyor.