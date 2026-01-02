31 Aralık Çarşamba günü gerçekleştirilen Milli Piyango Yılbaşı Özel Çekilişi’nde dağıtım garantili 800 milyon TL’lik rekor büyük ikramiye 3 adet çeyrek bilete çıktı. Büyük ikramiyeyi kazandıran numaralar 3-0-3-1-3-8-5 olurken, talihliler kişi başı 266’şar milyon TL ikramiye kazandı.

Dağıtım garantisi uygulaması kapsamında, büyük ikramiyenin satılan çeyrek biletlere isabet etmesi nedeniyle toplam tutar bilet payına bakılmaksızın eşit şekilde paylaştırıldı. Büyük ikramiyenin çıktığı çeyrek biletlerin İstanbul Esenyurt, İstanbul Ümraniye ve Konya Akşehir ilçelerinden alındığı açıklandı.

Amorti Numaraları 2 ve 8 Oldu

Milli Piyango Yılbaşı Çekilişi’nde amorti kazandıran numaralar ise 2 ve 8 olarak belirlendi. Son rakamı bu sayılardan biri olan biletler amorti ikramiyesi kazandı.

Çekiliş sonuçlarına Milli Piyango’nun resmi internet sitesi üzerinden erişilebiliyor.

Milli Piyango Çekiliş Kuralları

Milli Piyango biletleri tam, yarım ve çeyrek olmak üzere üç farklı türde satılıyor.

Tam bilet büyük ikramiyenin tamamını,

Yarım bilet yarısını,

Çeyrek bilet ise normal şartlarda dörtte birini kazandırıyor.

Ancak 2025 Yılbaşı Çekilişi’ne özel olarak uygulanan dağıtım garantisi kapsamında, büyük ikramiyenin satılan bilet sayısına göre eşit paylaşılması kararlaştırıldı. Böylece 800 milyon TL’lik ikramiye, üç çeyrek bilet arasında eşit olarak bölündü.

Tüm Çekilişler Canlı Yayınlanıyor

Milli Piyango çekilişleri, Şisal Şans tarafından noter huzurunda ve canlı yayınla gerçekleştiriliyor. Çekilişler, Dünya Piyango Birliği (WLA) tarafından verilen WLA-SCS:2020 Güvenlik Sertifikası ile TS ISO/IEC 27001:2013 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Sertifikasına sahip altyapıyla yapılıyor.

ŞANS MERKEZİ adı verilen çekiliş stüdyosunda düzenlenen çekilişler, millipiyangoonline.com ve Milli Piyango TV YouTube kanalı üzerinden canlı olarak yayınlanıyor.