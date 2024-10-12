Haberin duyulmasıyla birlikte, vatandaşlar bankaları arayarak kredi kartı limitlerini 100 bin liranın altına düşürmeye başladı. Bankalar da bu talepler nedeniyle büyük bir yoğunluk yaşamaya başladı.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan vatandaşlar, yasa teklifinin yüksek limitli kredi kartı sahiplerini olumsuz etkilediğini belirtirken, bankaların da taleplere hızla cevap verme gayreti içinde oldukları gözlendi.

AKP'nin yasa teklifi, savunma sanayii için önemli bir kaynak sağlama amacı taşısa da, uygulamada vatandaşların finansal tercihlerinde değişiklik yapmalarına yol açabilecek bir etki yaratmış durumda.