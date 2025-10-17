Gümüşe hem yatırım hem estetik ilgisi arttı

Son 8 ayda yatırımcısına yüzde 65 kazandıran gümüş, hem yatırım aracı hem de takı tercihi olarak öne çıkıyor. Düğünlerde altının yerini yavaş yavaş gümüş setler almaya başlarken, kuyumcular vitrinlerini yeni modellerle donatıyor.

Kuyumcu Göksel Günaltay, vatandaşın alım gücündeki düşüşe dikkat çekerek, “Altın hâlâ en çok sevilen maden ama fiyatı çok yükseldi. Alım gücü düşenler için gümüş ve platin artık gerçek bir alternatif. Eskiden sadece süs eşyası olarak görülen gümüş, bugün yatırım aracı haline geldi” dedi.

“Küçük birikimler gümüşe yöneliyor”

Gümüşe olan talebin son aylarda dikkat çekici biçimde arttığını söyleyen Günaltay, “Müşterilerimiz artık çocuklarının kumbarasındaki parayla bile gümüş alıyor. Aylık gelirinden arta kalan 500–1000 liraları değerlendirmek isteyenler gümüş gram ya da külçeye yöneliyor. Bu da piyasada ciddi bir hareketlilik oluşturdu” ifadelerini kullandı.

“Altına gücü yetmeyen platine bakıyor”

Küresel ekonomik belirsizliklerin altın fiyatlarını sürekli yukarı taşıdığını belirten Günaltay, “Altına erişemeyen vatandaş gümüş alıyor, gümüşe yetişemeyen de platine yöneliyor. 50, 100, 250 gramlık gümüş seçenekleriyle herkes bütçesine göre yatırım yapabiliyor. Şimdi yatırım zincirine platin de eklenmiş durumda” diye konuştu.

“Gümüş çeyrek dönemi başlayabilir”

Altının yükseliş trendinin sürmesi halinde gümüşün daha da değerleneceğini öngören Günaltay, “Talep bu şekilde devam ederse ileride devletin onayıyla ‘gümüş çeyrek’ ya da ‘gümüş gram’ gibi yeni ürünler piyasaya çıkabilir. Bu bir öngörü ama piyasa beklentisi bu yönde” dedi.

Yatırımcılar için yeni bir dönem başladığını belirten sektör temsilcileri, “Altın el yakıyor ama gümüş yeniden parlıyor” değerlendirmesinde birleşiyor.