Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından 5 milyon liranın üzerinde vergi borcu ve ceza borcu bulunan vergi mükelleflerinin listesini yayımlandı. Listede 36 bin 806 mükellefin ismi yer alırken, bu mükelleflerin 7 bin 948'inin gerçek kişi, 28 bin 858'inin tüzel kişi olduğu belirtildi. Bu mükelleflerin 4 bin 807'si faal mükellef olup, toplam mükellef sayısının yüzde 13,1'ini oluşturduğu aktarıldı. Terk mükellef sayısının ise 31 bin 999 olduğu açıklandı.

Gelir İdaresi Başkanlığı, konu ile ilgili iki farklı liste yayımladı. Yayımlanan I-A listesinde 419'u gerçek, 2 bin 45'i tüzel kişi olmak üzere toplam 2 bin 464 mükellef bulunuyor. Bu mükelleflerin 299'unu faal mükellefler oluşturuyor. Terk mükellef sayısı ise 2 bin 165 olarak yer alıyor. Kesinleşen vergi ve cezaların toplamı 53,1 milyar lira olurken, bu tutarın 6,3 milyar lirası faal mükelleflere, bakiye 46,7 milyar lira ise terk mükelleflere ait.

Yayımlanan I-B listesinde ise 7 bin 948'i gerçek, 28 bin 858'i tüzel kişi olmak üzere toplam 36 bin 906 mükellef bulunuyor. Bu mükelleflerin 4 bin 807'si faal mükelleflerden oluşurken, terk mükellef sayısı ise 31 bin 999. Vadesi geçtiği halde ödenmemiş vergi ve cezaların toplamı 914,9 milyar lira olarak hesaplandı. Bu borcun 113,8 milyar lirası faal mükelleflere aitken, 801,1 milyar lirası ise terk mükelleflere ait.

Yayımlanan listelerde 1 Haziran 2023 ile 31 Mayıs 2024 tarihleri arasında kesinleşen ve toplam miktarı 5 milyon lirayı aşan tarhiyatların bulunduğu I-A listesinde 1 milyar 265 milyon 539 bin 269 lirayla Yurtpet Akaryakıt Ltd. Şti. birinci sırada, 740 milyon 699 bin 196 lirayla Mir Kıym. Mad. ve Tai. Ltd. Şti. ikinci sırada, 603 milyon 831 bin 261 lirayla Ospet Petrolcülük üçüncü sırada, 526 milyon 7 bin 902 lirayla Öztürk FTH Demir Çelik İnşaat Malzemeleri Sanayi Ticaret Limited Şirketi dördüncü sırada, 490 milyon 323 bin 145 lirayla Yuse Petrolcülük İnşaat Orman Ürünleri ve Tekstil Sanayi Ticaret Limited Şirketi ise beşinci sırada yer aldı.

31 Aralık 2023 tarihi itibarıyla vadesi geldiği halde 30 Eylül 2024 tarihi itibarıyla ödenmemiş olan ve 5 milyon lirayı aşan borçlu mükelleflerin yer aldığı I-B listesinde ise 3 milyar 23 milyon 325 bin 428 lirayla Türktab Tütün Mamülleri A.Ş. ilk sırada, 2 milyar 449 milyon 525 bin 198 lirayla Uluslarası Akaryakıt Dağıtım Ltd. Şti. ikinci sırada, 2 milyar 255 milyon 26 bin 863 lirayla Enkad İnşaat Metal Ltd. Şti. üçüncü sırada, 2 milyar 147 milyon 220 bin 120 lirayla Bospet Petrol Ürünleri Ticaret A.Ş. dördüncü sırada, 2 milyar 80 milyon 831 bin 839 lirayla Medical Broker Sağlık ve Yazılım Anonim Şirketi ise beşinci sırada yer aldı.