“Elison 6745” adını verdiği cihaz, sessiz çalışmasıyla da fark yarattı.

Çevre Dostu ve Sessiz Tasarım

Sadece motoru dışarıdan temin eden Elisa, geri kalan tüm parçaları atık malzemelerden yaratarak çevreye duyarlı bir ürün geliştirdi. Sessiz çalışacak şekilde tasarladığı süpürgeyi komşularını rahatsız etmemek için bu şekilde tasarladığını ifade eden Elisa, ismiyle de dikkat çekti. Süpürgesine kendi adından ilham alarak “Elison” adını verdiğini söyleyen Elisa, “67 memleketim Zonguldak’ın, 45 ise yaşadığım şehir Manisa’nın plakası. Bu yüzden modelin ismini Elison 6745 koydum” dedi.

Süreç Odaklı Eğitim Modeliyle Başarı

Elisa’nın danışman öğretmeni Tuğba Salman Çakmaklar, öğrencilerinin yeteneklerini ortaya çıkaran süreç odaklı eğitim yaklaşımıyla onları sadece bilgiye değil, üretime de yönlendirdiklerini belirtti. “Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli” eğitimi aldığını ifade eden öğretmen Çakmaklar, öğrencileri testler yerine sürece dahil ederek değerlendirdiklerini söyledi. Çakmaklar, “Bu yöntemle öğrenciler hem özgüven kazanıyor hem de yaratıcılıklarını ortaya koyuyorlar. Elisa gibi arkadaşları arasında ışık saçan terlik, deprem uyarı sensörü gibi ürünler geliştiren öğrencilerimiz de var. Onlarla gurur duyuyorum” dedi.

Milli Eğitim Müdürü'nden Destek ve Teşvik

Elisa’nın başarısı Manisa İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Uğurelli’nin de dikkatini çekti. Öğrenci ve öğretmenini Soma Kendin Yap Atölyesi'nde ağırlayan Uğurelli, bu tür projelerin Türkiye Yüzyılı vizyonuna katkı sunduğunu vurguladı. “Kendin Yap Atölyeleri ile öğrencilerimiz hayallerini gerçeğe dönüştürüyor. Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli’nin hedefi tam da budur. Elisa ve öğretmenimizi gönülden tebrik ediyorum” dedi.

Ziyaretin sonunda Elisa Çetinkılıç’a robotik kodlama seti, öğretmeni Tuğba Salman Çakmaklar’a ise üç boyutlu kalem hediye edilerek başarıları ödüllendirildi.