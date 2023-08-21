Sözcü Gazetesinde yer alan habere göre, üç aylık maaş olarak 223 bin 500'er lira maaş alan 310 milletvekili ise vekillik yapmadıkları döneme ait 149 bin lirayı kabul ettiler. İki aylık maaşı iade eden Demokrat Parti lideri Gültekin Uysal “İki aya yakın fazladan ücret ödendi. Hak etmediğim bir parayı alamazdım, iade ettim” dedi.

Uysal'ın yanı sıra BBP lideri Mustafa Destici, eski İYİ Parti Bursa Milletvekili Kamil Erozan ve eski AK Parti Balıkesir milletvekili Adil Çelik de iki aylık maaşlarını TBMM muhasebesine iade etti.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), aday gösterilmediği ya da seçilemediği için milletvekilliği 14 Mayıs'ta sona eren 314 eski milletvekiline 15 Mayıs-14 Temmuz tarihlerini kapsayan iki aylık dönem için yaklaşık 150 bin TL tutarında fazladan maaş ödemesi yapmıştı. Aynı dönem için yeni seçilen milletvekillerine de maaş ödemesi yapıldığından devletin kasasında yaklaşık 47 milyon TL’lik fazla ödeme yapılmıştı.