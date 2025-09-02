Son 16 turunda Slovenya ile karşılaşan milliler, zorlu geçen mücadeleyi 3-0 kazanarak adını son sekize yazdırdı.

Maçın detayları

Indoor Stadium Huamark’ta oynanan karşılaşmada Filenin Sultanları, ilk seti 30-28’lik skorla hanesine yazdırarak öne geçti. İkinci sette oyunun mutlak hâkimi olan Türkiye, rakibine sadece 13 sayı şansı tanıdı ve farkı açtı. Üçüncü sette Slovenya’nın direncini kırmakta zorlanmasına rağmen Vargas ve Ebrar’ın kritik sayılarıyla 29-27 üstün gelen milliler, karşılaşmayı 3-0 tamamladı.

Üst üste ikinci kez çeyrek final

Bu sonuçla A Milli Kadın Voleybol Takımı, Dünya Şampiyonası’nda üst üste ikinci kez çeyrek finale yükselme başarısı gösterdi. Ay-yıldızlılar, yarı final yolunda 4 Eylül Perşembe günü güçlü rakibi ABD ile karşı karşıya gelecek. Mücadele TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

Takımlar

Türkiye: Yaprak, Eda, Cansu, Ebrar, Zehra, Vargas, Gizem (L) – Hande, Elif, İlkin, Aslı, Jack-Kısal

Slovenya: Lorber Fijok, Milosic, Zatkovic, Sillah, Planinsec, Mori Pavlovic, Juric (L) – Godec, Haluzan Sagadin, Siftar, Frelih

Setler: 30-28, 25-13, 29-27