AK Parti'nin sokak hayvanlarına yönelik kanun teklifi hazırlıklarında sona yaklaşıldı. İngiltere'deki düzenlemeye benzer bir teklif hazırlandı.

KÖPEKLER İÇİN SAHİPLENDİRME İLANI

Buna göre; her belediye, barınaklarındaki köpeklerin fotoğraflarını çekerek sahiplendirme ilanı yayınlayacak.

30 GÜNÜN SONUNDA SAHİPLENİLMEYENLER UYUTULACAK

Her bir köpeğin sahiplenilmesi için 30 gün beklenecek. 30 gün sonunda sahiplenilmeyen köpekler uyutulacak.

Uyutulan köpeklerden boşalan barınaklara sokaktan toplanan yeni köpekler gelecek ve süreç aynı şekilde devam edecek.

SAHİPLENİLENLERE ÇİP TAKILACAK

Sahiplenilen hayvanlara ise çip takılacak. Sahiplenen kişinin sorumluluklarını yerine getirip getirmediği takip edilecek.