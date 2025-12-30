Hem yatırımcılar hem de altın alım-satımı yapacak vatandaşlar, “Gram altın bugün ne kadar?”, “Çeyrek altın kaç TL oldu?” sorularına yanıt arıyor. Küresel piyasalardaki gelişmeler ve jeopolitik risklerdeki kısmi azalma, değerli metallerde dalgalanmaya neden oluyor.

Gram Altın 6 Bin TL Üzerinde Tutunuyor

Dün yüzde 5’e yaklaşan kayıp yaşayan ons altın, sabah saatlerinde 4.360 dolar seviyelerinde işlem görüyor. Ons fiyatındaki geri çekilmeye rağmen iç piyasada gram altın, döviz kuru etkisiyle 6 bin TL’nin üzerinde kalmayı başardı. Uzmanlar, sert düşüş sonrası tepki alımlarının dikkat çektiğini belirtiyor.

İsviçre merkezli UBS tarafından yayımlanan son raporda ise düşük faiz ortamı, küresel ekonomik belirsizlikler ve ABD’deki politika riskleri gerekçe gösterilerek ons altının 2026 yılında 5.400 dolara kadar yükselme potansiyeline sahip olduğu vurgulandı.

30 Aralık 2025 Güncel Altın Satış Fiyatları

30 Aralık 2025 Salı gününün ilk saatleri itibarıyla güncel altın satış fiyatları şöyle:

Gram altın: 6.025,07 TL

Çeyrek altın: 10.051,00 TL

Yarım altın: 20.096,00 TL

Tam altın: 40.133,67 TL

Cumhuriyet altını: 10.051,00 TL

Gremse altın: 100.641,95 TL

Ons altın: 4.361,83 dolar

Altın Neden Düştü?

Piyasalarda yaşanan son düşüşte, rekor seviyelerden gelen kar satışları ve jeopolitik tansiyonun geçici olarak azalması etkili oldu. ABD Başkanı Donald Trump’ın, Ukrayna-Rusya savaşına ilişkin “barışa çok yakınız” mesajı da güvenli liman talebini zayıflatan unsurlar arasında gösteriliyor.

Spot altın, geçtiğimiz cuma günü 4.549 dolar ile tarihi zirvesini görmesinin ardından kısa sürede 200 doların üzerinde değer kaybetti. Buna rağmen altın, 2025 yılı genelinde yüzde 70’in üzerinde getiri sağlayarak güçlü performansını koruyor.

Uzmanlar Ne Diyor?

Analistler, kısa vadede dalgalı seyrin sürebileceğini ancak Fed’in faiz indirimlerine devam etmesi, merkez bankalarının altın alımları ve küresel risklerin yeniden artması halinde altın fiyatlarında yukarı yönlü potansiyelin devam ettiğini ifade ediyor.

Altın piyasalarında gözler, önümüzdeki günlerde açıklanacak ABD Merkez Bankası (Fed) mesajları ve küresel gelişmelerde olacak.