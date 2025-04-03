Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz ve Doğu ile Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve batısında sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunun yükseklerinde ise karla karışık yağmur ve kar yağışı öngörülüyor.

Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmezken, sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği, ancak Perşembe sabah saatlerinden itibaren Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda kuvvetli (40-60 km/saat) rüzgarların etkili olacağı bildirildi.

Bölgelere Göre Hava Durumu ve Sıcaklıklar:

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı (15°C)

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif yağmur ve sağanak yağışlı (16°C)

İzmir: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (19°C)

Adana: Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (21°C)

Antalya: Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (19°C)

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı (13°C)

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı (14°C)

Erzurum: Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı (10°C)

Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı (17°C)

Özellikle yüksek kesimlerde yaşayan vatandaşların kar yağışı ihtimaline karşı tedbirli olmaları tavsiye ediliyor. Ayrıca Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda beklenen kuvvetli rüzgar nedeniyle çatı uçması ve ulaşımda aksamalara karşı dikkatli olunması gerekiyor.