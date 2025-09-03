Özellikle Batı Karadeniz’in doğusu, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeyi ve Hatay kıyılarında yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek.

Yetkililer, Artvin ve Rize kıyılarında ile Trabzon’un doğu ilçelerinde yağışların kuvvetli olabileceğine dikkat çekerek vatandaşları sel, su baskını ve ani rüzgâr gibi olumsuzluklara karşı uyardı.

Hava sıcaklıklarının yurdun iç kesimlerinde mevsim normallerine yakın, diğer bölgelerde ise normallerin üzerinde seyredeceği bildirildi. Rüzgârın genellikle kuzeyli yönlerden, güneydoğu illerinde ise güney ve batıdan eseceği; Marmara’nın güneyi, Ege, Doğu Akdeniz ve Doğu Anadolu’nun batısında yer yer saatte 40-60 kilometre hızla kuvvetli esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumu ve en yüksek sıcaklıklar:

Ankara: Parçalı ve az bulutlu, 30°C

İstanbul: Az bulutlu ve açık, 30°C

İzmir: Az bulutlu ve açık, 36°C

Adana: Parçalı ve az bulutlu, 34°C

Antalya: Az bulutlu ve açık, 32°C

Samsun: Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, 28°C

Trabzon: Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, 26°C Kavurucu Sıcaklar Bitiyor: Hava 15 Dereceye Kadar Düşecek İçeriği Görüntüle

Erzurum: Öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, 28°C

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık, 39°C

Meteoroloji uzmanları, Karadeniz kıyılarında beklenen kuvvetli yağışlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması çağrısında bulundu.