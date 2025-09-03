Tekin: “AK Parti yargısı diye bağırıyorsunuz, siz daha betersiniz”

İhraç kararı sonrası tepkisini dile getiren Gürsel Tekin, savunması alınmadan hakkında karar verilmesini eleştirdi. TV100’e konuşan gazeteci Murat Kelkitlioğlu, Tekin’in sözlerini aktardı:

“Ben bu kararı kabul etmiyorum. AK Parti yargısı diye bağırıyorsunuz, siz daha beter durumdasınız. Bana sormadan, ifademi almadan, savunma hakkı vermeden beni ihraç edemezsiniz.”

Daha önce istifa ettiği sanılıyordu

Gürsel Tekin, 2024 yılında CHP’den istifa ettiğini duyurmuş, “Gençlik yıllarımdan beri hayatımı adadığım CHP’den ilkelerim gereği ayrılıyorum” ifadelerini kullanmıştı. Ancak son gelişmeler, Tekin’in resmi olarak istifa etmediğini ortaya çıkardı.

Saymaz: “Tekin, CHP’den hiç istifa etmediğini söylüyor”

Gazeteci İsmail Saymaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Tekin ile görüştüğünü belirterek şu ifadeleri paylaştı:

“Gürsel Tekin, CHP’den hiç istifa etmediğini söylüyor. ‘Ben bir ekibin adamı olmadım. Geçmişte Kemal Bey’in ekibiyle mücadele ettim. Partide birliği tesis edeceğiz. Bu zor dönemde partimizin kurumsal kimliğine sahip çıkacağız’ dedi.”

CHP’de yeni kriz

Özgür Özel’in açıklamalarıyla birlikte CHP’de yeni bir kriz kapıda. Tekin’in ihracına yönelik tartışmalar, parti içinde disiplin ve demokrasi anlayışına dair eleştirileri de yeniden gündeme taşıdı.