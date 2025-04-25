Etkinliğin ikinci gününde, 2plan Terminal içinde yer alan Formula 1 simülasyonu ile yapılacak sürüş yarışmasında, başarılı olan katılımcılar çeşitli sürpriz hediyelerin sahibi olacak…

Elektrikli araçlara olan ilgi dünyada olduğu gibi Türkiye’de de her geçen gün artıyor. Bu yükselen trend yalnızca sıfır araç pazarında değil, ikinci el segmentinde de etkisini göstermeye başladı. Türkiye’de ikinci el araç pazarında yenilikçi adımlarıyla dikkat çeken 2plan, bu alandaki vizyonunu bir kez daha ortaya koyarak Türkiye’de ilk kez düzenlenen “2.El Elektrikli Araç Günleri” etkinliğinin kapılarını açtı.

“Otomobil Yaşam Merkezi” konseptiyle 50.000 metrekarelik bir alanda hizmet veren 2plan Terminal Etiler’de düzenlenen etkinlikte, 30 farklı modelden 50’ye yakın ikinci el elektrikli araç aynı anda sergilendi. Etkinliğe katılanlar, uzmanlar ve sektör temsilcileriyle doğrudan etkileşim kurarak elektrikli araçlara dair merak ettikleri sorulara yanıt arama fırsatı buldu. Ayrıca elektrikli araçların teknik özellikleri, kullanım koşulları, finansman seçenekleri, şarj altyapısı ve sektördeki gelişimi gibi birçok konuda katılımcılarla değerli bilgiler paylaşıldı.

“2.el elektrikli araç pazarındaki bilinçlendirme hareketinin öncüsüyüz”

2plan İcra Kurulu Başkanı Orhan Ülgür, “2.El Elektrikli Araç Günleri” etkinliğinin açılışında yaptığı konuşmada, Şubat ayında gerçekleştirdikleri “2plan Elektrikli Araç Konferansı” ile ikinci el elektrikli araçlara dair önemli bir farkındalık sürecini başlattıklarını anımsatarak, “Bugün ise bu adımı daha da ileri taşıyarak, kapsamı genişletilmiş, markalarla güçlendirilmiş ve çatı markamız 2plan öncülüğünde organize ettiğimiz ‘2.El Elektrikli Araç Günleri’ buluşmasıyla tekrar karşınızdayız. Bu alanda Türkiye’de bir ilki gerçekleştirdiğimizi vurgulamak isterim.” dedi.

2.el elektrikli araçlarla ilgili bilgi eksikliğinin oldukça yaygın olduğuna dikkati çeken Ülgür, şunları kaydetti:

“İşte bu nedenle etkinliğimizi yalnızca ikinci el elektrikli araçların sergilendiği bir organizasyon olmanın ötesine taşıdık. Burada tüketiciler, teknik uzmanlarla birebir temas kurabiliyor, 2. el elektrikli araçlarla ilgili doğru bilgiye ulaşabiliyor, test sürüşleriyle elektrikli araçları birebir deneyimleyebiliyor ve satış sonrası süreçler hakkında bilinçlenebiliyor. Biz 2plan olarak, bu dönüşüm sürecinin merkezinde yer alıyor, marka temsilcileriyle tüketiciyi buluşturarak güçlü ve güvenilir bir ekosistem kurmayı hedefliyoruz. 2.el elektrikli araç pazarındaki bu bilinçlendirme hareketinin öncüsüyüz ve bu yolda istikrarlı şekilde ilerliyoruz. Çünkü artık çok iyi biliyoruz; elektrikli araçlar geleceğin değil, bugünün mobilite çözümü haline geldi. Bu değişimde, ikinci el pazarının da aynı güvenle gelişmesi gerekiyor. Bu bilinçle hareket ediyor, Türkiye’nin en bilinen 2.el elektrikli araç merkezi olma yolunda sağlam adımlarla ilerliyoruz.”

Sektör liderleri elektrikli mobilitenin geleceğini masaya yatırdı

Yoğun ilgi gösterilen etkinlik kapsamında gerçekleştirilen panellerde, Mercedes-Benz Otomotiv İcra Kurulu Başkanı ve Otomotiv Grubu Başkanı Şükrü Bekdikhan, Doğan Trend CEO’su Kağan Dağtekin, Volvo Satış Stratejisi ve Perakende Operasyonlar eski Başkanı Sabri Sözen, Bakırcı Grup CEO’su Mehmet Karakoç ve Yönetim Danışmanı ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Nilüfer Günhan gibi uzman isimler, yaptıkları konuşmalarla elektrikli mobilitenin geleceğine ışık tuttu.

İnteraktif bilgilendirme ve yerinde deneyim imkanı

Ailelerin çocuklarıyla birlikte rahatça katılım sağlayabileceği şekilde tasarlanan etkinlikte, özel aktiviteler yer aldı. Ziyaretçiler etkinlik boyunca hem eğlendi hem de elektrikli araçlar hakkında Terminal’de bulunan uzmanlardan bilgi edindi. Araçları detaylı şekilde inceleyebilen katılımcılar, form doldurarak test sürüşü etkinliklerine de katılım sağladı. “Kişiselleştirilmiş Deneyim Alanları” ve “Görüşme ve Keşif Noktaları” sayesinde ziyaretçiler, farklı markaların modellerini yakından tanıma imkanı buldu.

27 Nisan’a kadar ziyaretçilere açık olacak “2.El Elektrikli Araç Günleri”, yalnızca bir sergi veya konferans olmanın ötesinde, katılımcılara kapsamlı bir deneyim sunan bir etkinlik olarak öne çıktı. Ayrıca etkinliğin ikinci gününde, 2plan Terminal içinde yer alan Formula 1 simülasyonu ile yapılacak sürüş yarışmasında, başarılı olan katılımcılar çeşitli sürpriz hediyelerin sahibi olacak.

Terminal'de cazip fırsatlar ziyaretçileri bekliyor

2plan Terminal Etiler’in modern yapısı içerisinde konumlanan showroom alanları da ziyaretçilere açık olacak. 2plan’da sunulan özel fiyatlar, esnek ödeme planları ve avantajlı kampanyalarla araç sahibi olmak isteyenler için cazip fırsatlar sunuluyor. Sosyal alanlar, kahve ve dinlenme köşeleri sayesinde katılımcılar hem bilgi alabiliyor hem de keyifli bir ortamda vakit geçirebiliyor.

Türkiye’de ve dünyada yükselen elektrikli mobilite trendinin merkezinde yer alarak öncü rol üstlenmeyi hedefleyen 2plan, düzenlediği etkinliklerle yalnızca bilgi paylaşımı sağlamakla kalmıyor, aynı zamanda tüketiciyle doğrudan temas kurabileceği, birebir etkileşim ortamı sunarak pazardaki dönüşüme katkı vermeyi amaçlıyor. Tamamen ücretsiz olup her yaştan katılımcıya açık olan etkinliğe dair tüm detaylar 2plan.com.tr web sitesinden ve “@2plantr” Instagram hesabı başta olmak üzere sosyal medya hesaplarından takip edilebiliyor.