Cumhuriyet Nasıl İlan Edildi?

27 Ekim 1923’te İcra Vekilleri Heyeti’nin istifası üzerine Mustafa Kemal Paşa, yönetim biçiminin Cumhuriyet olması için yakın silah arkadaşı İsmet Paşa ile birlikte bir anayasa değişikliği tasarısı hazırladı.

29 Ekim 1923’te Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde yapılan oturumda Mustafa Kemal’in teklifi kabul edilerek Cumhuriyet resmen ilan edildi.

Bu tarihi an, Türk milletinin kaderini değiştiren bir dönüm noktası oldu.

Halk Cumhuriyet’in İlanını Nasıl Öğrendi?

Cumhuriyet’in ilanı Meclis Muhafız Bölüğü askerlerinin havaya ateş açmasıyla duyuruldu. Aynı anda Ankara’dan tüm illere yıldırım telgraflar gönderilerek bu büyük haber ülkenin dört bir yanına ulaştırıldı. Halk sokaklara dökülerek büyük bir coşkuyla Cumhuriyet’i kutladı.

Gazeteler Cumhuriyet’in İlanını Nasıl Duyurdu?

Tarihi günde basının manşetleri de tarihe geçti.

Hakimiyet-i Milliye Gazetesi şu manşeti attı:

“Büyük Millet Meclisi dün gece sekiz buçukta Türkiye Devleti’nin şeklini müttefikan ‘Cumhuriyet’ olarak tespit ve dokuza çeyrek kala Gazi Mustafa Kemal Paşa Hazretlerini müttefikan Reisicumhur intihab eyledi.” Gabar Sahasında Günlük Üretim 80 Bin Varile Ulaştı İçeriği Görüntüle

Atatürk, Cumhuriyet Kararını Kiminle Paylaştı?

Mustafa Kemal Atatürk, Cumhuriyet kararını yıllar öncesinden yakın çevresine açıklamıştı.

1919’da Erzurum Kongresi öncesinde Mazhar Müfit (Kansu)’ya “Milli mücadele başarıya ulaştığında hükümet şekli Cumhuriyet olacaktır” diyerek Cumhuriyet fikrini ilk kez dile getirmişti.

Bu sözler, onun kararlılığını ve ileri görüşlülüğünü bir kez daha gözler önüne seriyor.

29 Ekim Kutlamaları İçin Şehir Şehir Rotalar

İstanbul’da 29 Ekim Coşkusu

Cumhuriyet Bayramı kutlamalarının en renkli adreslerinden biri her zaman olduğu gibi İstanbul olacak.

Yandex Maps’in önerilerine göre kentteki tarihi meydanlar, boğaz kıyıları ve müzeler, Cumhuriyet coşkusunu yaşamak için ideal noktalar arasında.

Ziyaret edilebilecek bazı duraklar:

Taksim Cumhuriyet Anıtı

Dolmabahçe Sarayı

İstanbul Arkeoloji Müzesi

Panorama 1453 Müzesi

Yapay zeka destekli Yazeka, İstanbul’daki kutlamaların tam adreslerini ve etkinlik saatlerini Yandex Maps üzerinden kolayca bulabileceğinizi belirtiyor.

Ankara’da 29 Ekim Kutlamaları

Cumhuriyet’in doğduğu şehir Ankara, bu özel günde binlerce vatandaşı bir araya getirecek.

Anıtkabir, sabah saatlerinden itibaren ziyaretçilerle dolarken, Kızılay Meydanı ve TBMM çevresi kutlamaların merkezinde yer alacak.

Yazeka’nın hazırladığı rota önerileriyle Ankara’daki müzeleri, anıtları ve yürüyüş güzergâhlarını kolayca görüntüleyebilirsiniz.

İzmir’de Cumhuriyet Bayramı Etkinlikleri

Kurtuluş Savaşı’nın simge şehirlerinden İzmir, Cumhuriyet coşkusunu sokaklara taşıyacak.

Kordonboyu, Cumhuriyet Meydanı ve Gündoğdu Meydanı, 29 Ekim kutlamalarının kalbi olacak.

Yandex Maps’in listesine göre şehirdeki müzeler ve tarihi yapılar da bayram boyunca ücretsiz veya indirimli olarak gezilebilecek.

Yazeka’nın önerdiği dört müze, 29 Ekim’de ziyaretçilere özel etkinlikler düzenleyecek.

Cumhuriyet Bayramı’nı Kutlarken Unutmayalım

Atatürk’ün “En büyük eserim” dediği Cumhuriyet, sadece bir yönetim biçimi değil; bağımsızlık, özgürlük ve eşitliğin sembolüdür.

Bu anlamlı günde hem tarihimizi öğrenmek hem de ülkemizin dört bir yanında düzenlenen kutlamalara katılmak, Cumhuriyet bilincini yaşatmanın en güzel yoludur.