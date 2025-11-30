TESK’in Antalya toplantısında önemli mesajlar

TESK tarafından Antalya’da düzenlenen “TESK İstişare, Değerlendirme, Eğitim ve Mesleki Dayanışma Toplantısı” dört oturum halinde gerçekleştirildi. Toplantıya;

Ticaret Bakanı Ömer Bolat ,

Antalya Valisi Hulusi Şahin ,

Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan ,

Eski Dışişleri Bakanı ve Antalya Milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu ,

Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan,

gibi önemli isimler katıldı. Toplamda 82 birlik, 13 federasyon ve yaklaşık 800 yönetici, TESK Genel Başkanı Palandöken’in ev sahipliğinde bir araya geldi.

Toplantının kapanış programında ise Esnaf, Sanatkârlar ve Kooperatifçilik Genel Müdürü Taha Enes Şener yer aldı.

Esnafın kredi faizlerinde indirim müjdesi

Toplantının en dikkat çeken açıklaması, Ticaret Bakanı Ömer Bolat’tan geldi. Bolat, 2025 yılında esnaf kredi faizlerinde indirime gidileceğini ve finansman maliyetlerinin yüzde 25’in altına çekileceğini duyurdu. Bu düzenlemenin esnafın finansal yükünü hafifleteceği belirtiliyor.

“Basit usul esnafı hazırlıksız yakaladı”

Palandöken, toplantıda yaptığı konuşmada, son dönemde uygulanan vergi ve prim politikalarının esnafı zor durumda bıraktığını ifade ederek şu değerlendirmelerde bulundu:

“Basit usul uygulaması esnafı hazırlıksız yakaladı.”

“Rekabetin tam işlemediği bir ekonomide enflasyon düşmez. Esnaf yaşamalı ki gerçek rekabet gücü ortaya çıksın.”

Palandöken, gençlerin artık baba mesleğini devralmak istemediğini, sanatkâr sayısının hızla azaldığını belirtti.

“Esnaf 9 bin gün prim ödüyor, bu haksızlık giderilsin”

Esnaf ile işçiler arasındaki emeklilik prim farkına da değinen Palandöken, adaletsizliğin giderilmesi gerektiğini vurguladı:

“Yanında çalışan işçi 7.200 prim günüyle emekli olurken esnafın 9.000 gün prim ödemesi isteniyor. Esnaf neden ayda 14 bin lira fazla prim ödüyor? Bu haksızlık son bulmalı.”

“Vergi vermeyelim demiyoruz, adalet istiyoruz”

Vergi adaletine yönelik önerilerini yineleyen Palandöken, esnafın yükünün hafifletilmesinin ekonomik canlılık için şart olduğunu söyledi: