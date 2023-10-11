1998 yılından bu yana düzenlenen ve bu yıl 26’ncısı gerçekleştirilen Geleneksel Tüketici Ödülleri töreninde, mağduriyetine neden olan konularda yasal haklarını sonuna kadar kullanmada duyarlılık gösteren ve bu yönüyle örnek olan tüketicilere, tüketicilerin talep ve tercihlerini dikkate alarak tüketici memnuniyetini ilke edinen firmalara, tüketici hukuku veya tüketicinin korunması ile ilgili bilimsel çalışmalar yürütenlere ve tüketicinin korunması alanında yayın yapan yazılı basın, radyo ve televizyon kuruluşlarına ödülleri verildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Ticaret Bakanı Ömer Bolat’ın katılımı ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) İkiz Kuleler’de düzenlenen törende Bilinçli Tüketici Ödülü, Yazılı Basın Tüketici Ödülü, Radyo-Televizyon Programı Ödülü, Tüketici Memnuniyetini İlke Edinen Firma Ödülü, Bilimsel Çalışma Ödülü, Tüketici Özel Ödülü sahiplerine takdim edildi.