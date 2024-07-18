25. Uluslararası İstanbul Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali bu yıl da birbirinden dikkat çekici uluslararası etkinliğe ev sahipliği yapacak. Uluslararası Heykel Sempozyumu, Uluslararası Güler Ertan Fotoğraf Yarışması, Uluslararası Altınköprü Halk Dansları Yarışması, Uluslararası El Sanatları Sergisi, Uluslararası Nakış Çalıştayı, Uluslararası Kukla Atölyesi, Uluslararası Çocuk El Sanatları Atölyesi, halk konserleri, su gösterileri gibi etkinlikler ile dolu dolu olan festival ilgi çekici sergilere de ev sahipliği yapacak. Feshane Artİstanbul’da yapılan lansmana İBB Grup Başkanvekili Nuri Aslan, CHP 24. Dönem Milletvekili Süleyman Çelebi’nin yanı sıta çok sayıda basın mensubu ve sanatçı katıldı.

“Festival uluslararası anlamda bir kültür hazinesi”

Lansman toplantısında konuşan Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, Festivalin Dünya Festivaller Birliği CIOFF’un Türkiye’deki A kategorisinde ilk ve tek festivali olması nedeniyle önem arz ettiğini belirterek şunları söyledi: “Zor bir festival. Dört ayaktan oluşuyor. Birincisi Heykel Sempozyumu. Dünyanın dört bir yanından gelen heykeltıraşlar heykellerini yapıyor. İstanbul’a, Büyükçekmece’ye bırakıp gidiyorlar. Onlar da şehrimizi süslüyor. İkincisi unutulmaya yüz tutmuş, geçmiş yaşantımızı ortaya koyan El Sanatları Atölyesi çalışmaları, onların sunulması hatta satışı. Üçüncüsü Dünya Halk Dansları Yarışması. Bu da ödüllü bir yarışma. Geçmiş yaşantısını dünyanın folklorik olarak ortaya koyan çok önemli bir kültür hazinesi olarak icra ediliyor. Unutulmaması gerekiyor. Burada Türkiye Folklor Kurumu da başından itibaren bize çok büyük destek vermiştir. Dördüncü ayak Dünya Fotoğraf Yarışması. Dünyanın dört bir yanından binlerce fotoğraf sanatçısının çektikleri fotoğrafları göndermeleri, uluslararası jüri üyelerinin seçimi ve birinci, ikinci, üçüncü, diğer ödüller belli olduktan sonra onların davet edilmesi. Dünya fotoğraf sanatına büyük hizmet olarak ortaya çıkıyor. Bu sanatçıların bir noktada buluşturulması, onların dünya sanat hayatına katkılarının bu vesileyle dünyaya tanıtılması. Dolayısıyla İstanbul Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali uluslararası anlamda bir kültür hazinesi. Bu nedenle Uluslararası İstanbul Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali devam ettirilmelidir. Ekrem İmamoğlu’nun Büyükşehir Belediye Başkanı olmasından sonra festivali İstanbul’un festivali ilan etmesi bugün bizim işimizi kolaylaştırmıştır. İnanıyorum ki bundan sonra bu festivalin altyapısı, mekansal altyapısı ve sanatsal içyapısı, sanat değerinin daha yüksek olması gereken noktalar mutlaka yerine getirilecek, yapılacak. Bu festival dünyada bugün nasıl aranan, bilinen bir festivalse gelecekte bundan çok daha dünyada ‘’İstanbul Büyükçekmece Uluslararası Kültür ve Sanat Festivali’’ deyince herkesin tanıyacağı bir festival haline gelecektir. Çünkü biz bunu çeyrek asırda bu noktaya getirdik. Hem de tek başımıza getirdik. Devletten bir kuruş para almadan bütün maliyetini finansörlerimiz karşıladı. Onlara şükran borçluyuz ve diğer fiziki insan gücünü de Büyükçekmece gençliği, Büyükçekmece kadınları ve Büyükçekmece ailemiz karşıladı. Çalışanlarımız karşıladı. Hiçbir şekilde bir şirkete veyahut da yapımcı bir guruba vererek, ihale ederek bu festivali yapmadık. Tamamıyla amatör ruhla yapılmıştır, amatör ruhla devam edecektir.”

Anadolu Ateşi 25. yaşını kutlayacak

Uluslararası İstanbul Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali, 29 Temmuz Pazartesi günü Mimar Sinan’ın eserleri ile anlam kazanan tarihi Kültürpark’ta gerçekleştirilecek görkemli törenle resmi açılış yapılacak. Tarihi Kanuni Sultan Süleyman Köprüsü üzerinde katılımcı 75 ülkenin bayrakları ile yapılacak Bayrak Seremonisinin ardından Büyükçekmece Gölü üzerinde yapılacak dans, su, ışık ve flyboard gösterileri ile nefesleri kesecek. Kültürpark Kemal Sunal Amfi Tiyatro’da İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve davetlilerin katılımıyla gerçekleşecek resmi açılış töreninde bu yıl 25. yılını kutlayan Anadolu Ateşi ve Altınköprü Halk Dansları Topluluğu ortak projesi olan “Adımlarla Çalışmak” gösterisi sahnelenecek.

Bu yıl festival İstanbul’a yayılıyor

25. Uluslararası İstanbul Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali kapsamında bu yıl festivale katılan ülkelerin dans grupları, el sanatları atölyeleri ile İBB THM Topluluğu, İBB TSM Topluluğu, İBB Bandosu ve İBB Mehteranının katılımıyla İstanbul’a yayılacak. Ekipler, festival süresince İstanbul’un faklı ilçelerindeki meydanlar ve kültürel mekanlarda bölge halkına yönelik gösteriler düzenleyecek. Kültür, sanat ve dans gösterileriyle bir kez daha “Dünyanın En İyi Kültür ve Sanat Festivali” ödülüne göz kırpan festival 3 Ağustos Cumartesi gecesi muhteşem bir kapanış gösteriyle son bulacak.

9 kez üst üste “Dünyanın En İyi Festivali” ödülü

2000 yılında başlayan ve 2003 yılında Birleşmiş Milletlerin UNESCO’ya bağlı Dünya Dans Festivalleri Birliğine üye olan Uluslararası İstanbul Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali, Türkiye’de CIOFF’a ilk üye olan A Kategorisindeki tek festival. Bu yıl 25’incisi düzenlenecek olan festival Uluslararası Folklor Festivalleri ve Geleneksel Sanatlar Organizasyon Konseyi (CIOFF) ve Uluslararası Dans Festivalleri Federasyonu (FIDAF) tarafından 9 kez “Dünyanın En İyi Kültür ve Sanat Festivali” ödülüne layık görüldü.