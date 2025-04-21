Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ve Takasbank tarafından yapılan açıklamalara göre, tatil süreci boyunca işlemlerde herhangi bir aksama yaşanmaması adına takas ve ödeme işlemleri yeniden planlandı.

Borsa İstanbul’un resmi takvimine göre:

22 Nisan 2025 Salı günü yapılan işlemlerin takası, 24 Nisan 2025 Perşembe günü gerçekleştirilecek.

23 Nisan 2025 Çarşamba günü ise hem Pay Piyasası hem de VİOP’ta seans yapılmayacak.

24 Nisan 2025 Perşembe günü itibarıyla işlemler normal seyrine dönecek.

Yatırımcıların olası gecikmeleri önlemek adına işlemlerini bu takvime göre planlamaları tavsiye ediliyor. Özellikle vadeli işlemler ve hisse senedi alım-satımında bulunan yatırımcılar için ilgili tarihler büyük önem taşıyor.