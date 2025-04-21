Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ve Takasbank tarafından yapılan açıklamalara göre, tatil süreci boyunca işlemlerde herhangi bir aksama yaşanmaması adına takas ve ödeme işlemleri yeniden planlandı.
Borsa İstanbul’un resmi takvimine göre:
-
22 Nisan 2025 Salı günü yapılan işlemlerin takası, 24 Nisan 2025 Perşembe günü gerçekleştirilecek.
-
23 Nisan 2025 Çarşamba günü ise hem Pay Piyasası hem de VİOP’ta seans yapılmayacak.
-
24 Nisan 2025 Perşembe günü itibarıyla işlemler normal seyrine dönecek.
Yatırımcıların olası gecikmeleri önlemek adına işlemlerini bu takvime göre planlamaları tavsiye ediliyor. Özellikle vadeli işlemler ve hisse senedi alım-satımında bulunan yatırımcılar için ilgili tarihler büyük önem taşıyor.